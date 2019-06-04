Transfer haberleri: Beşiktaş transferde açılışı Mohamed Diame ile yapıyor (4 Haziran)

Beşiktaş Abdullah Avcı’nın takımın yeni patronu yapmasının ardından transfer çalışmalarına yoğunlaştı. Yeni takım yaratmak isteyen BJK, büyük bir yapılanmaya gidecek. Kulüple sözleşmesi sona eren; Tolga Zengin, Gökhan Töre, Adriano, Shinji Kagawa ve Mustafa Pektemek'le yollarını ayıran Kara Kartal, transferde ilk operasyonu orta sahaya yapmayı planlıyor. Transfer edilmek istenen isimlerin başında ise Mohamed Diame geliyor.

BJK MOHAMED DİAME İÇİN NABIZ YOKLUYOR

Beşiktaş Yönetimi yeni dönem öncesinde teknik direktör Abdullah Avcı'ya alternatifli bir kadro teslim etmeyi planlıyor. Bundan dolayı ilk olarak orta saha hattına takviye yapmayı hedefleyen Siyah-Beyazlılar'ın; bu doğrultuda bir ismi daha gündeminde tuttuğu ortaya çıktı.

Kara Kartal'ın, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ın formasını giyen Mohamed Diame'yi de hedefleri arasına eklediği bildirildi. İngiliz basınına göre Beşiktaş'ın, 31 yaşındaki ön liberonun şartlarını araştırdığı bildirildi. Geçen sezon Premier Lig ekibinde 29 karşılaşmada süre alan Diame, 3 dönemdir Siyah-Beyazlı ekipte forma giyiyor.

Mohamed Diame, Newcastle United formasıyla geçen sezon 29 karşılaşmada forma giymişti.

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