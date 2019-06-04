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Son dakika! Sergen Yalçın ve Aytemiz Alanyaspor’un yolları ayrıldı!
Alanyaspor

Son dakika! Sergen Yalçın ve Aytemiz Alanyaspor’un yolları ayrıldı!

Son dakika! Aytemiz Alanyaspor'da Sergen Yalçın dönemi sona erdi. NTV Spor'da yer alan habere göre taraflar arasında yeni sözleşme için anlaşma sağlanamadı.

4 Haziran 2019 20:51

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor’da Sergen Yalçın dönemi NTV Spor’un haberine göre sona erdi. Bir süredir yeni sözleşme üzerinde görüşmelerini sürdüren taraflar, anlaşma sağlayamadı.

Yalçın, ligin 13. haftasında takımın başına geçmiş ve takım sezonu 44 puanla 9. sırada tamamlamıştı. Aytemiz Alanyaspor, Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı 24 maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.

Sergen Yalçın’ın yeni sezonda takım çalıştırıp çalıştırmayacağı merak konusu olurken Alanyaspor’un da görevi kime emanet edeceği merak ediliyor. Kulislerde Erol Bulut’un Aytemiz Alanyaspor’da teknik direktörlük koltuğunun en ciddi adayı olduğu konuşuluyor. 03 Haziran 2019 Son dakika! Hasan Ali Kaldırım`a Premier Lig`den talip... İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United Fenerbahçe`nin sol beki Hasan Ali Kaldırım`a talip oldu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:07 | 4 Haziran 2019
Aytemiz Alanyaspor sergen yalçın spor toto süper lig
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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