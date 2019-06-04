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Son dakika! Real Madrid Luka Jovic transferini resmen açıkladı
Transfer Haberleri

Son dakika! Real Madrid Luka Jovic transferini resmen açıkladı

Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt, Luka Jovic'in Real Madrid'e transfer olduğunu duyurdu. Alman basını Real Madrid'in bu transfer için Eintracht Frankfurt'a 70 milyon Euro ödeyeceğini belirtiyor.

4 Haziran 2019 15:07

Bu sezon Bundesliga’da sergilediği futbolla Avrupa devlerini peşine takan Luka Jovic’in yeni adresi belli oldu.

Eintracht Frankfurt’un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Luka Jovic’in Real Madrid ile 5 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtilirken futbolcunun bonservisi konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Kulüp, oyuncuya teşekkür ederken yeni kariyerinde başarılar diledi.

Öte yandan Alman basınında yer alan haberlerde, İspanyol devinin bu transfer için 70 milyon Euro ödeyeceği konuşuluyor. Benfica’dan satın alma opsiyonuyla birlikte Eintracht Frankfurt’a kiralanan Jovic’in 6 milyon Euro karşılığında bonservisini alan Alman ekibi, Sırp futbolcudan 64 milyon Euro kar etmiş oldu. 21 yaşındaki genç golcü, bu sezon kulübü adına 48 resmi maçta görev yaparken 27 gol atıp 6 asist yaptı.

İspanyol devi Real Madrid resmi hesaplarından Luka Jovic için özel bir video yayınladı ve transferi taraftarlarına duyurdu.

GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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