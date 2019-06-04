Şampiyonlar Ligi’nde sezonun golü Messi’den!

UEFA’nın internet sitesinden futbolseverlerin oylarıyla belirlenen Şampiyonlar Ligi’nde sezonun golü, Barcelona’nın yıldızı Lionel Messi’nin Liverpool’u ağırladıkları yarı final ilk maçının 82. dakikasında serbest vuruştan kaydettiği gol oldu.
Oylamada Messi’nin golü, Hırvat takım arkadaşı Ivan Rakitic’in Tottenham’a, Juventus’un yıldızı Cristiano Ronaldo’nun Manchester United’a ve Bayern Münih’in Hollandalı yıldızı Arjen Robben’in Benfica’ya attığı golleri geride bıraktı.
Lionel Messi’nin yarı final ilk maçında Liverpool ağlarına bıraktığı muhteşem serbest vuruş golü oylama sonucunda Şampiyonlar Ligi’nde sezonun en güzel golü seçildi. İşte zirvedeki 4 gol!#UCL pic.twitter.com/QprDkoKsnF
— SKOR (@SozcuSkor) 4 Haziran 2019