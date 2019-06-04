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Şampiyonlar Ligi’nde sezonun golü Messi’den!
Şampiyonlar Ligi

Şampiyonlar Ligi’nde sezonun golü Messi’den!

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin yarı finalde Liverpool'a serbest vuruştan attığı gol, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2018-2019 sezonunun en iyisi seçildi.

4 Haziran 2019 22:30

UEFA’nın internet sitesinden futbolseverlerin oylarıyla belirlenen Şampiyonlar Ligi’nde sezonun golü, Barcelona’nın yıldızı Lionel Messi’nin Liverpool’u ağırladıkları yarı final ilk maçının 82. dakikasında serbest vuruştan kaydettiği gol oldu.

Oylamada Messi’nin golü, Hırvat takım arkadaşı Ivan Rakitic’in Tottenham’a, Juventus’un yıldızı Cristiano Ronaldo’nun Manchester United’a ve Bayern Münih’in Hollandalı yıldızı Arjen Robben’in Benfica’ya attığı golleri geride bıraktı.

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Son güncelleme 22:30 | 4 Haziran 2019
barcelona Lionel Messi liverpool UEFA Şampiyonlar Ligi
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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