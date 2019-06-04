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Liverpool’da çifte ayrılık!
Transfer Haberleri

Liverpool’da çifte ayrılık!

Liverpool Kulübü, İngiliz forvet Daniel Sturridge ve İspanyol sol bek Alberto Moreno'nun sözleşmelerinin yenilenmeyeceğini duyurdu.

4 Haziran 2019 22:40

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool, golcü futbolcu Daniel Sturridge ve sol bek Alberto Moreno’nun takımdan ayrılacağını açıkladı.

Liverpool Kulübünden yapılan açıklamada, Sturridge ve Moreno’nun 30 Haziran’da sona erecek sözleşmelerinin yenilenmeyeceği duyuruldu. Takımın Alman teknik direktörü Jürgen Klopp’un “Kulübümüz onlar olmadan şu an bulunduğu yerde olamazdı.” ifadesine yer verilen açıklamada, iki futbolcuya da emeklerinden dolayı teşekkür edildi.

İngiliz forvet Sturridge, 2013’ten beri görev yaptığı Liverpool’da geçen sezon 27 maçta oynadı ve 4 gol attı. İspanyol futbolcu Moreno ise 2014’ten bu yana forma giydiği takımıyla geçen sezon 5 maça çıktı. 04 Haziran 2019 Şampiyonlar Ligi`nde sezonun golü Messi`den! Barcelona`nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi`nin yarı finalde Liverpool`a serbest vuruştan attığı gol, UEFA Şampiyonlar Ligi`nde 2018-2019 sezonunun en iyisi seçildi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:40 | 4 Haziran 2019
alberto moreno Daniel Sturridge İngiltere Premier League liverpool UEFA Şampiyonlar Ligi
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