Jimmy Durmaz: ‘Galatasaray ve Beşiktaş…’

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Toulouse ile olan sözleşmesi sona eren Türk asıllı İsveç Milli Takımı oyuncusu Jimmy Durmaz, 3 Haziran’da yaptığı “Türkiye’de oynamak istiyorum” açıklamasının ardından menajerinin Galatasaray ve Beşiktaş’la görüşme halinde olduğunu ifade etti.

Durmaz, “İkisi de muhteşem alternatifler. Başka teklifler de var. Menajerim Martin Dahlin, sadece görüşmeler sona doğru geldiğinde bana haber verir. Her şeyi halleder. Bugün beni aradı. Şu an görüşmelerde sona gelmiş durumdayız. Sakinliğimi korumaya çalışıyorum. Martin, bana henüz ‘Bitti’ demedi” diye konuştu.

Daha önce Gençlerbirliği forması da giyen 30 yaşındaki sol kanat Toulouse’la da görüşmelerinin sürdüğünü ifade ederken, “Bu kontrat benim için çok önemli. 30 yaşındayım ve önümde uzun yıllar kalmadı. Neler olacak göreceğiz. Hala en üst seviyede oynayabilecek durumdayım. İyi bir ligde, iyi bir takımda ve en iyi şekilde oynamak istiyorum” dedi. Türkiye U17 Milli Takımı`nın yıldızı Ajax`ta Türkiye U17 Milli Takımı`nın yıldız oyuncularından NEC Nijmegen forması giyen Tunahan Taşçı, Ajax`la 3 yıllık sözleşme imzaladı. İlgili Haberi Oku