SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: İstanbul’da daha önce görülmemiş bayram trafiği
İspanya’da Diego Costa’ya vergi kaçırma suçlaması
İspanya La Liga

İspanya’da Diego Costa’ya vergi kaçırma suçlaması

İspanya'nın başkenti Madrid'deki İl Mahkemesi Ekonomik Suçlar Savcılığı, Atletico Madrid'de forma giyen Brezilya asıllı İspanyol futbolcu Diego Costa hakkında 1 milyon avro vergi kaçırdığı iddiasıyla suçlamada bulundu.

4 Haziran 2019 16:23

İspanya’da Savcılık, Atletico Madrid’de forma giyen Brezilya asıllı İspanyol futbolcu Diego Costa hakkında 1 milyon avro vergi kaçırdığı iddiasıyla suçlamada bulundu…

Savcılık, Diego Costa’nın 2014 yılındaki gelir beyanında 1 milyon 14 bin 416 avroluk vergi kaçırdığına ilişkin iddianamesini mahkemeye sundu. İddianamede, Diego Costa’nın 1 milyon 371 bin 98 avro değerindeki imaj haklarından elde ettiği geliri direkt veya üçüncü bir kişi aracılığıyla yasa dışı yollardan aklayarak vergi kaçırdığı suçlaması yapıldı.

Diego Costa’nın 2014 yılında İngiltere’nin Chelsea Kulübüne transfer olmasına rağmen o dönem içerisinde mali olarak ikamet yerinin İspanya olduğu belirtildi. İspanya’da futbolculara yönelik vergi kaçırma suçlamaları son dönemde çok sık görülürken, bu zamana kadar Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, James Rodriguez, Radamel Falcao, Angel Di Maria, Neymar, Javier Mascherano, Marcelo, Iker Casillas, Luka Modric, Alexis Sanchez ve Fabio Coentrao, hüküm giyerek vergi cezası ödemek zorunda kalmıştı.

Son güncelleme 16:23 | 4 Haziran 2019
Atletico Madrid Diego Costa
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR