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Galatasaraylı Marcao: ‘Fenerbahçe derbisinde oynayabilseydim…’
Galatasaray

Galatasaraylı Marcao: ‘Fenerbahçe derbisinde oynayabilseydim…’

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Marcao, şampiyonlukla ilgili duygularını Sözcü'yle paylaştı

SKOR ÖZEL | Mesut Yıldırım 4 Haziran 2019 07:57

Portekiz’in Chaves takımından devre arasında 4 milyon Euro'ya transfer edilen Brezilyalı stoper Marcao SÖZCÜ'ye konuştu.

Sambacı, “Kulübümüzün sembolü Aslan, hiçbir zaman pes etmeyen ve devamlı saldıran bir hayvan. Başakşehir maçında bunu gösterdik. Geriye düşsek bile mücadeleyi bırakmayıp, saldırarak kazandık. Bizi şampiyonluğa götüren faktör buydu” dedi. Melo'ya benzetilmesiyle ilgili konuşan Marcao, “Ben de onun gibi kaybetmeyi hiç sevmiyorum” yorumunu yaptı.

Devre arasında Galatasaray'a geldiğini hatırlatan Marcao, şöyle konuştu: “İyi şeyler yapacağıma emindim. Bu rakam üzerimde bir baskı oluşturmadı. Fatih Hocamı unutmamam lazım. Onun beni çok istediğini biliyorum. Zaten onun sayesinde buradayım, biliyorum. Hocama teşekkür ederim. Geldiğim ilk günden beri bu güveni bana verdi, 1 hafta sonra oynadım. Chaves zor zamanımda elimden tuttu. Küme düşmeleri beni üzdü. Galatasaray'da şampiyonluk yaşadım, mutluyum.”

“YERİMDE DURAMADIM”

Kadıköy’de 1-1 biten Fenerbahçe maçını cezalı olduğu için evde izlediğini belirten Marcao, “Hiç koltuğa oturmadım. Çünkü orada gerçekten sahada olmak istiyordum. Oynayabilseydim mutlaka performansımın yüzde 100'ünü verirdim. Güzel şeyler olabilirdi. Kaybetmektense bir puan almak da kötü olmadı” dedi.

Son güncelleme 07:57 | 4 Haziran 2019
galatasaray Marcao
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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