Filenin Sultanları, Uluslar Ligi’nin 3. haftasına galibiyetle başladı!

2019 FIVB Uluslar Ligi'nin 3. haftasında Tayland etabında mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk maçında Dominik Cumhuriyeti’ni 3-1’lik setlerle mağlup etti.
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bulunan Huamark Spor Salonu'nda oynanan mücadelede rakibini 25-20, 25-21, 24-26 ve 25-18‘lik setlerle 3-1 mağlup eden Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin 3. haftasına galibiyetle başladı. Ay-yıldızlılarda 22 sayı ile oynayan Gözde Yılmaz karşılaşmanın en skorer ismi olurken; ona Hande 18, Meliha 12, Ebrar 10 sayı ile eşlik etti.
Bu sonucun ardından Milletler Ligi'ndeki yedinci maçında 6. galibiyetine imza atan Milliler, puanını da 18'e yükseltti. Filenin Sultanları, Tayland etabındaki ikinci maçında yarın TSİ 11.05'te Bulgaristan ile karşılaşacak.