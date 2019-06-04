Filenin Sultanları, Uluslar Ligi’nin 3. haftasına galibiyetle başladı!

2019 FIVB Uluslar Ligi'nin 3. haftasında Tayland etabında mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk maçında Dominik Cumhuriyeti’ni 3-1’lik setlerle mağlup etti.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bulunan Huamark Spor Salonu'nda oynanan mücadelede rakibini 25-20, 25-21, 24-26 ve 25-18‘lik setlerle 3-1 mağlup eden Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin 3. haftasına galibiyetle başladı. Ay-yıldızlılarda 22 sayı ile oynayan Gözde Yılmaz karşılaşmanın en skorer ismi olurken; ona Hande 18, Meliha 12, Ebrar 10 sayı ile eşlik etti.

Bu sonucun ardından Milletler Ligi'ndeki yedinci maçında 6. galibiyetine imza atan Milliler, puanını da 18'e yükseltti. Filenin Sultanları, Tayland etabındaki ikinci maçında yarın TSİ 11.05'te Bulgaristan ile karşılaşacak. Ersan İlyasova: `Milli Takım`la madalya kazanmaya devam etmek istiyorum` Çin'de 31 Ağustos-15 Eylül 2019 tarihlerinde düzenlenecek 2019 Dünya Kupası'na katılacak Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nın NBA'deki yıldızlarından Ersan İlyasova, emekli olmadan önce milli takımla bir veya daha fazla madalya kazanmak istediğini de söyledi. İlgili Haberi Oku