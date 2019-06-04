Fenerbahçe rotayı Tammy Abraham’a çevirdi! 4 Haziran transfer haberleri…

Bu sezon beklentilerin uzağında kalmasının ardından gelecek sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak Fenerbahçe bonservisi Chelsea'de olan, geçen sezon kiralık olarak Aston Villa'da forma giyen Tammy Abraham'a çevirdi. Taraftarları heyecanlandıran iddia sonrasında kiralık olarak teklif yapması beklenen Fenerbahçe alternatif araştırmalarına devam ediyor.

TAMMY ABRAHAM İÇİN GİRİŞİM

Fenerbahçe, transfer listesinde yer alan golcü adaylarının yüksek maliyeti nedeniyle, bonservisi Chelsea’de olan, geçen sezon kiralık olarak Aston Villa’da forma giyen Tammy Abraham’ı kiralamak istiyor. 21 yaşındaki Nijerya asıllı İngiliz santrfor Abraham kanatlarda da oynayabiliyor. Boyunun 1.90 m. olması nedeniyle üstün hava hakimiyetine sahip olan bu golcü geçen sezon Aston Villa formasıyla Championship’te 37 maçta 25 gol atıp 3 de asist yaptı. Fenerbahçe, Victor Moses transferi nedeniyle yakın ilişki içinde olduğu Chelsea’ye, Tammy Abraham’ı kiralamak istediği iletti. Görüşmelerin sürdüğü, bu oyuncu için son kararı Sarri’nin yerine gelecek gelecek teknik adamın vereceği öğrenildi.

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