Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic: “Kötü atışlar kullandık ve düşük konsantrasyonla oynadık”

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Obradovic, “Rakibin reaksiyonuna hazır olmamız gerekiyor. Çok agresif başladılar. Biz de hücum açısında kötü karalar aldık. Sonra ritmi yakaladık ve normal bir maç oynadık. Maçın sonuna 4 dakika kala 16 sayı öndeydik. Bir rahatlama oldu ve onlar savaşmaya devam edip maçı başa baş duruma getirdiler. 21 top kaybı yaptık. Kötü atışlar kullandık ve düşük konsantrasyonla oynadık. Seride 2-0 öne geçtik. Dinlenip önümüzdeki maça hazırlanacağız. Oyuncularımı bu galibiyet için tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Ene: “Oynadığımız takımın kalitesi ortada”

TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, Fenerbahçe Beko karşısında iyi mücadele ettiklerini ancak kazanamadıklarını belirtti. Ene, müsabakayla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Kazansaydık verdiğimiz mücadelenin anlamı olurdu. İyi mücadele ettik ama kazanamadığımız için bir anlamı yok. Oynadığımız takımın kalitesi ortada. Her ne kadar sakat oyuncuları olsa da ritimlerine ayak uydurup maçın içinde kalmak kolay değil. Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes dışındaki takımlara oyun kalitemizle karşılık verebiliyoruz. Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes’le aramızda olan güç farkı bizi oyun düzenimizden çıkartıyor. Bugün biraz daha tempoyu düşürüp kendi basketbolumuzun dışında oynadık. O yüzden ilk yarıda düşük sayı attık. Temponun düşmesiyle Fenerbahçe Beko’yu 68 sayıda tuttuk. Ancak oyunun sonunu iyi değerlendiremedik.”

İyi bir sezon geçirdiklerini aktaran Orhun Ene, “Burada amacımız tecrübe kazanıp basketbolumuzu geliştirmek. Herkes bizim geçen seneki kadromuzu düşünüyor. Bu sene o derinliği yakalayamadık. Bugünkü mücadelemizi Bursa’da ortaya koyabilirsek belki orada oyunun içinde kalıp kazanmayı becerebiliriz. Arayı iyi geçirip basketbolseverlere iyi basketbol izlettirmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.