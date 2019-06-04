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Diego Maradona 4 gün boyunca uyutulacak!
Dünyadan Futbol

Diego Maradona 4 gün boyunca uyutulacak!

Arjantin ve dünya futbolunun efsane ismi Diego Maradona, uyku sorununu gidermek için gittiği terapi merkezi tarafından 4 gün boyunca uyutulacak.

SKOR DIŞ HABER 4 Haziran 2019 11:18

Futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu olarak gösterilen Arjantinli efsane Diego Maradona, uykusuzluk sorununu gidermek için ilginç bir yönteme başvuracak.

Buenos Aires’teki bir uyku terapi merkezinde tedavi gören 58 yaşındaki Maradona, 4 gün boyunca uyutulacak. Konu hakkında açıklama yapan avukatı Matias Morla, “Bir serum takılacak ve doğru tedavi uygulanabilmesi için uyutulacak” ifadelerini kullandı.

Avukat Morla, son yıllarda kızları Dalma ve Gianinna ile maddi konularda sorunlar yaşadığı için Maradona’nın zor zamanlar geçirdiğini ve bu yüzden uykusuzluk sorunu çektiğini ifade etti.

Arjantinli eski futbolcu Maradona, eski eşi Claudia Villafane ile kızları Giannina ve Dalma’yı kendisinden para çalmakla suçlayarak, avukatlarına dava açmaları için talimat vermişti.

Maradona’nın eski eşi ve iki kızınının kendisinden 4.5 milyon dolar çalmakla suçladığı iddia edilmişti.

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Son güncelleme 11:18 | 4 Haziran 2019
Diego Maradona
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1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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