Diego Maradona 4 gün boyunca uyutulacak!

Futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu olarak gösterilen Arjantinli efsane Diego Maradona, uykusuzluk sorununu gidermek için ilginç bir yönteme başvuracak.

Buenos Aires’teki bir uyku terapi merkezinde tedavi gören 58 yaşındaki Maradona, 4 gün boyunca uyutulacak. Konu hakkında açıklama yapan avukatı Matias Morla, “Bir serum takılacak ve doğru tedavi uygulanabilmesi için uyutulacak” ifadelerini kullandı.

Avukat Morla, son yıllarda kızları Dalma ve Gianinna ile maddi konularda sorunlar yaşadığı için Maradona’nın zor zamanlar geçirdiğini ve bu yüzden uykusuzluk sorunu çektiğini ifade etti.

Arjantinli eski futbolcu Maradona, eski eşi Claudia Villafane ile kızları Giannina ve Dalma’yı kendisinden para çalmakla suçlayarak, avukatlarına dava açmaları için talimat vermişti.

Maradona’nın eski eşi ve iki kızınının kendisinden 4.5 milyon dolar çalmakla suçladığı iddia edilmişti.

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