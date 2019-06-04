Diego Costa’dan korkutan paylaşım!

İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid’in olaylı futbolcusu Diego Costa yine çok tartışılacak bir harekete imza attı.

Saha içi ve dışında karıştığı olaylarla sık sık gündeme gelen Brezilya asıllı İspanyol forvet, son paylaştığı video ile yine adından söz ettirdi.

Tatildeki 30 yaşındaki futbolcunun kayalıkların olduğu ve sığ olan bir yere yüksekten atlaması izleyenleri korkuttu.

Atletico Madrid yöneticilerinin videodan oldukça rahatsız olduğu ve bu tarz riskli hareketlerden kaçınması için futbolcuyu uyardığı öğrenildi.

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