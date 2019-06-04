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İspanya La Liga

Diego Costa’dan korkutan paylaşım!

İspanya La Liga takımlarından Atletico Madrid'in yıldızı Diego Costa'nın paylaştığı bir video izleyenlere korku dolu anlar yaşattı.

SKOR DIŞ HABER 4 Haziran 2019 09:32

İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid’in olaylı futbolcusu Diego Costa yine çok tartışılacak bir harekete imza attı.

Saha içi ve dışında karıştığı olaylarla sık sık gündeme gelen Brezilya asıllı İspanyol forvet, son paylaştığı video ile yine adından söz ettirdi.

Tatildeki 30 yaşındaki futbolcunun kayalıkların olduğu ve sığ olan bir yere yüksekten atlaması izleyenleri korkuttu.

Atletico Madrid yöneticilerinin videodan oldukça rahatsız olduğu ve bu tarz riskli hareketlerden kaçınması için futbolcuyu uyardığı öğrenildi.

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Son güncelleme 10:03 | 4 Haziran 2019
Atletico Madrid Diego Costa
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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