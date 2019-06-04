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Damien Comolli’den transfer açıklaması! Brahimi, Ben Arfa, Subotic, Habib Diallo, Mesut Özil…
Fenerbahçe

Damien Comolli’den transfer açıklaması! Brahimi, Ben Arfa, Subotic, Habib Diallo, Mesut Özil…

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comoll, Asist Analiz'e verdiği özel röportajda sarı lacivertlilerin transfer gündemi ve geride kalan sezonda yaşananlarla ilgili konuştu. Artık transferlerle ilgilenmediği iddiasına yanıt veren Fransız yönetici, "Öyleyse şu an Madrid'de ne görüşüyorum?" ifadelerini kullandı. Fransız basınına konuşan Comolli, Fenerbahçe ile adı transfer dedikodusuna karışan isimlerle ilgili açıklamalar yaptı.

4 Haziran 2019 12:22

Fenerbahçe’nin tartışmalı ismi Sportif Direktör Damien Comolli, Asist Analiz’e özel açıklamalar yaparken sarı lacivertli taraftarların merak ettiği birçok konuya açıklık getirdi.

Volkan Demirel’i takımda istemediği iddia edilen Comolli, “Her zaman olduğu gibi bu da doğru değil. Bu konuyu Ersun Yanal ile tartışmadık bile” ifadelerini kullandı.

Transferde artık söz sahibi olmadığı dedikodularını yanıtlayan Comolli, “Gerçekten mi? Öyleyse şu an Madrid'de menajerle ne görüşüyorum? Olası transferler hakkında görüşmek için buluştuk. Peki geçtiğimiz gün Bakü'de ne yapıyordum? Orada kimlerle görüştüm? Şu anda, her gün ve her dakika transfer ile ilgileniyorum. Her zaman yaptığım gibi…” yanıtını verdi.

Türk hakemleri hakkında ‘utanç verici’ yorumunu yapan Comolli, “Rizespor maçından sonra başkanımız Ali Koç ve Başkan yardımcısı Semih Özsoy gerekenleri söyledi. Hakemlerin durumu Türk futbolu adına utanç verici ve korkunç. Çok ama çok kötü.” şeklinde konuştu.

Öte yandan Mesut Özil’in Fenerbahçe’ye gelmesinin hayalin de ötesinde olduğunu söyleyen tecrübeli yönetici “Bu konuda zamanımı boşa harcayamam” dedi.

BRAHIMI, BEN ARFA, HABIB DIALLO, SUBOTIC…

Fransa’nın ünlü kanalı RMC Sport ‘a da röportaj veren Comolli transferde adı geçen isimlerle ilgili net açıklamalar yaptı. Brahimi transferinin zor olduğunu belirten Comolli, “Brahimi çok pahalı, karşılama imkanımız yok” derken Hatem Ben Arfa dedikodularıyla ilgili olarak “Onu 14 yaşından beri tanıyorum ama kışın 10 numara için Miha Zajc’ı aldık ve çok iyi. O yüzden bilemiyorum” yanıtını verdi.

Stoper arayışında olmadıklarını söyleyen Comolli, “Sanırım bu yaz stoper ihtiyacımız yok” diyerek Subotic iddialarını da yalanlamış oldu.

Son olarak Metz’de forma giyen Habib Diallo için konuşan Comolli, “Ocak ayında onu istemiştik ancak çok pahalıydı. Şimdi Ligue 1’e yükseldiler ve ona ulaşmak daha da imkansız hale gelecek” dedi.

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Son güncelleme 12:39 | 4 Haziran 2019
Damien Comolli Fenerbahçe
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