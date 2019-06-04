Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın yeni yol haritası! Kritik 10 madde…

Beşiktaş yönetimi, bu sezon yeni Teknik Direktör Abdullah Avcı'yla yol haritasını belirleyecek.
Aslında yönetim rotasını Avcı'dan önce geçen sezon belirlemişti. UEFA finansal fair-play kıskacından kurtulan ancak ekonomik krizle boğuşan siyah-beyazlı yönetimin, kaçan şampiyonluktan sonra işleri iyice zorlaştı. En büyük beklenti Ziraat Bankası'yla yapılacak olan borçların yapılandırılması.
Başkan Fikret Orman'ın ilk başkanlığındaki sezonda FEDA dönemi yaşanmıştı. O süreci çok iyi yöneten Orman ve ekibi, son 3 yılında buna benzer bir politika izleyecek.
ABDULLAH AVCI'YA TAM YETKİ
Transferler Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda yapılacak. Tecrübeli teknik adam, şu an için takımdaki gidecek ve kalacak isimlerle ilgili geniş rapor hazırlıyor.
Yönetim, sözleşmesi sona eren Tolga Zengin, Gökhan Töre, Mustafa Pektemek ve Adriano gibi isimlerin maaş yükünden kurtuldu. Bu doğrultuda siyah-beyazlılar, gidenlerin maaş miktarını da artı olarak görüyor.
Avcı'nın genç ve istikrarlı bir takım yaratacağını düşünen yönetim, maliyeti az ama kalitesi yüksek futbolcuların transferini gerçekleştirecek.
İŞTE YÖNETİMİN YENİ POLİTİKASI
- Yüksek bonservis bedeli ödemesi olmayacak.
- Yerli oyuncularla TL üzerinden anlaşma yapılacak.
- Maaş sisteminde oyunculara yıllık üst limit 2 milyon Euro üzerinden dağıtılacak.
- Öncelik bonservisi elinde olan futbolcular olacak.
- Satın alma opsiyonuyla kiralama yapılacak. Ljajic örneği esas alınacak.
- Transferlerde bütün yöneticiler sorumlu olacak. Gönüllü scoutlarla çalışılacak.
- Gençler keşfedilecek. Altyapıya bu konuda önem verilecek. Avrupa, G.Amerika ve Asya'da üst kurulacak.
- Altyapı takımları Fulya'dan Ümraniye'ye taşınacak.
- Teklif gelen bütün futbolcular değerlendirilecek.
- Her branşta işin ehli isimlerle çalışılacak.