Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın yeni yol haritası! Kritik 10 madde…

Beşiktaş yönetimi, bu sezon yeni Teknik Direktör Abdullah Avcı'yla yol haritasını belirleyecek.

Aslında yönetim rotasını Avcı'dan önce geçen sezon belirlemişti. UEFA finansal fair-play kıskacından kurtulan ancak ekonomik krizle boğuşan siyah-beyazlı yönetimin, kaçan şampiyonluktan sonra işleri iyice zorlaştı. En büyük beklenti Ziraat Bankası'yla yapılacak olan borçların yapılandırılması.

Başkan Fikret Orman'ın ilk başkanlığındaki sezonda FEDA dönemi yaşanmıştı. O süreci çok iyi yöneten Orman ve ekibi, son 3 yılında buna benzer bir politika izleyecek.

ABDULLAH AVCI'YA TAM YETKİ

Transferler Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda yapılacak. Tecrübeli teknik adam, şu an için takımdaki gidecek ve kalacak isimlerle ilgili geniş rapor hazırlıyor.

Yönetim, sözleşmesi sona eren Tolga Zengin, Gökhan Töre, Mustafa Pektemek ve Adriano gibi isimlerin maaş yükünden kurtuldu. Bu doğrultuda siyah-beyazlılar, gidenlerin maaş miktarını da artı olarak görüyor.

Avcı'nın genç ve istikrarlı bir takım yaratacağını düşünen yönetim, maliyeti az ama kalitesi yüksek futbolcuların transferini gerçekleştirecek.

İŞTE YÖNETİMİN YENİ POLİTİKASI