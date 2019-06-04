Ali Koç’un Fenerbahçe’deki ilk yılı kabus gibi geçti!

Türkiye’nin en köklü üç spor kulübünden biri olan Fenerbahçe'de tam 1 yıl önce yeni ve tarihi bir dönem başlamıştı.

3 Haziran 2018'deki genel kurulda 16 bin 92 oy alan Ali Koç, yeni başkan seçilmişti. 20 yıllık Aziz Yıldırım dönemi sona ererken büyük bir taraftar desteği ve önemli hedeflerle işbaşı yapan Koç için kâbus gibi bir yıl geride kaldı.

Özellikle maddi sorunlar ve futbol takımının kötü durumu, yeni başkanı çok zorladı.

İşte Ali Koç dönemindeki Fenerbahçe: * Ali Koç 14 Haziran'da Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi şampiyonluk kupasını kaldırdı.

* Futbol takımında sportif direktörlük görevine Fransız Comolli getirildi. Teknik direktör koltuğuna Hollandalı Cocu oturdu. Avrupa'daki Benfica yenilgileri, kötü gidişatın başlangıcı oldu.

* Cocu sonrası Erwin Koeman, ardından Ersun Yanal takımın başına geçti.

* Kadro revizyonu, hüsranla sonuçlandı. Yaz döneminde yapılan takviyelerin hiçbiri takıma katkı yapamadı. Uzun süre düşme potasında mücadele eden Kanarya, son 4 maçını kazanıp Süper Lig'i 6. sırada tamamlarken eskiler ön plandaydı.

* Fenerbahçe Beko, Euroleague’de dörtlü final oynadı ama 4. sırada kaldı.

* Ali Koç, 50 milyon dolarlık hibeye rağmen, eski yönetimden ekonomik anlamda adeta ‘batık' bir bütçe devraldı. Toplam borcun 621 milyon Euro olduğu açıklandı. Mecburen ‘kurtuluş savaşı' başladı.

FUTBOLCULAR TERCİH ETMİYOR

* FenerOL ile 35 milyon Euro'luk destek sağlandı.

* FFP sıkıntısı sürüyor. UEFA, borçların yapılandırılmasını istedi.

* Takım Avrupa'ya gidemediği için, oyuncuların ilk tercihi Fenerbahçe olmuyor. Para da yok. Transfer zor.

* Erkek voleybol ve kadın basketbol takımlarının şampiyonlukları moral düzeltti. Ama mali sıkıntılar nedeniyle kadın basketbol takımının bütçesi yüzde 40 düşürülüyor. Diğer şubeler sırada.