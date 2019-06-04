Abdullah Avcı’nın ilk isteği Shinji Kagawa

Kartal’da transfer çalışmaları yeni Teknik Direktör Abdullah Avcı'yla birlikte başladı. Avcı'nın listesinin ilk sırasında 6 aylık kiralık olarak forma giydikten sonra Borussia Dortmund'a dönen Shinji Kagawa var.

Şenol Güneş döneminde fazla forma şansı bulamayan ve bu nedenle siyah-beyazlılara veda eden Japon yıldız için yeni teklif yapılacak.

Avcı'nın kadroda görmek istediği Kagawa'yı 10 numara bölgesinde oynatmak istediği öğrenildi.

1 YILLIK DAHA KİRALIK

Siyah beyazlı yönetim, Avcı'nın yoğun isteği üzerine Borussia Dortmund ile görüşmelere başlayacak. Kagawa, sürekli oynadığı takdirde Beşiktaş'a dönmeye sıcak bakıyor. Alman kulübün satın alma opsiyonuyla kiralamaya nasıl bir cevap vereceği merak konusu. Siyah-beyazlılar, 1 yıllık kiralayarak Kagawa'yı bonservisiyle satın alma opsiyonunu gelecek sezonun sonuna bırakmak istiyor.

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