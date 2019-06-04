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Abdullah Avcı’nın ilk isteği Shinji Kagawa
Beşiktaş

Abdullah Avcı’nın ilk isteği Shinji Kagawa

Transfer çalışmalarına başlayan Abdullah Avcı, Shinji Kagawa’da ısrarcı. Yönetim, hem Dortmund hem de yıldız isimle görüşecek

4 Haziran 2019 08:28

Kartal’da transfer çalışmaları yeni Teknik Direktör Abdullah Avcı'yla birlikte başladı. Avcı'nın listesinin ilk sırasında 6 aylık kiralık olarak forma giydikten sonra Borussia Dortmund'a dönen Shinji Kagawa var.

Şenol Güneş  döneminde fazla forma şansı bulamayan ve bu nedenle siyah-beyazlılara veda eden Japon yıldız için yeni teklif yapılacak.

Avcı'nın kadroda görmek istediği Kagawa'yı 10 numara bölgesinde oynatmak istediği öğrenildi.

1 YILLIK DAHA KİRALIK

Siyah beyazlı yönetim, Avcı'nın yoğun isteği üzerine Borussia Dortmund ile görüşmelere başlayacak. Kagawa, sürekli oynadığı takdirde Beşiktaş'a dönmeye sıcak bakıyor. Alman kulübün satın alma opsiyonuyla kiralamaya nasıl bir cevap vereceği merak konusu. Siyah-beyazlılar, 1 yıllık kiralayarak Kagawa'yı bonservisiyle satın alma opsiyonunu gelecek sezonun sonuna bırakmak istiyor.

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Son güncelleme 08:28 | 4 Haziran 2019
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