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A Milli Futbol Takımı’nda bayramlaşma
Milli Takımlar

A Milli Futbol Takımı’nda bayramlaşma

A Milli Futbol Takımı, kamp yaptığı Antalya'da bayramlaştı.

4 Haziran 2019 14:11

Belek Turizm Merkezi’ndeki Regnum Carya Otel’de gerçekleştirilen bayramlaşma törenine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Çağlar, Hasan Akıncıoğlu ve Hamit Altıntop, teknik heyet ve futbolcular katıldı.

Bayramlaşan yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcular, birlikte fotoğraf çektirdi. TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çağlar, Türk milletinin ve milli takımın bayramını kutladığını söyledi. Teknik direktör Şenol Güneş de futbolcuların ve ailelerinin bayramını kutladı.

“Fransa ve İzlanda maçları inşallah bizim için yeni bir bayram olur.” diyen Güneş, önemli karşılaşmalara çıkacaklarını, her günlerinin bayram tadında geçmesini istediklerini kaydetti. Futbolculara bayram hediyesi de verildi.

Son güncelleme 14:11 | 4 Haziran 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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