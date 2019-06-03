UEFA’dan Fenerbahçe’ye “Haziran’a sonuna kadar krediyi alın”

31 Mayıs'ta UEFA, Fenerbahçe'nin 2018-2019 sezonun kapanış belgelerini inceledi. Raporda Fener Ol projesinin başarısından, Sermaye artışı ve Türkiye Bankalar Birliği'yle yapılacak kredi yapılandırma anlaşmasına kadar detaylı bilgiler yer aldı.

UEFA inceleme sonrası sarı-lacivertli kulübe gönderdiği raporda Bankalar Birliğiyle yapılacak anlaşmanın önemine vurgu yaptı. Bu anlaşmanın Haziran sonuna kadar yapılması ve borçların böylece yapılandırılması istenirken, aksi durumda ciddi yaptırımlarla karşılaşılacağı ikazında bulunuldu.

Fener ol projesine de olumlu yaklaşan UEFA, kısa sürede toplanan büyük meblağaya rağmen bunun tek başına yeterli olmadığını raporda kulübe sundu.

ALİ KOÇ SEÇİMDE VURGU YAPMIŞTI

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, TFF'nin seçiminde yaptığı konuşmada Bankalar Birliği'nin bir an önce borçları yapılandırması gerektiğini vurguladı.

Ali Koç yaptığı açıklamada, “Devletimiz inşallah bize yardımcı olacak. İnşallah yeniden yapılandırma en kısa zamanda olur. Yani haziran ayının sonundan sonra bizim için, Trabzonspor için pek kıymeti harbiyesi de kalmıyor.” ifadesiyle durumun ciddiyetini net bir şekilde ortaya koydu.

BİR SONRAKİ GÖRÜŞME YÜZ YÜZE

Ali Koç, UEFA'yla yapılacak bir sonraki görüşme bizzat katılacak.

Bankalar Birliği'nden çıkacak müjdeli haberi ve Fener Ol projesinin daha da ilerleyeceğini ümit eden Koç, böylece Haziran sonunda eli güçlü bir şekilde UEFA'nın karşısına çıkacak.

SATTIĞI KADAR ALABİLİYOR

FFP sıkıntısı nedeniyle transferde oldukça zorlanan Fenerbahçe, bu sezon da transferden elde ettiği gelir kadar oyuncu alabilecek.

Haziran'da UEFA'yla yapılacak toplantı öncesi transferde çok fazla para harcayarak dikkati çekmek istemeyen yönetim, bunun sıkıntısını da oldukça yaşıyor.

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