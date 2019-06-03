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UEFA’da dibe vurduk! Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray’ın sıralamadaki yeri…
Uefa

UEFA’da dibe vurduk! Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray’ın sıralamadaki yeri…

Ülke puanında 17. sıradayız. Kulüpler sıralamasında Beşiktaş 25, Fenerbahçe 45, Galatasaray ise 68. sırada kendisine yer bulabildi

3 Haziran 2019 08:12

UEFA’da sezon Liverpool'un Şampiyonlar Ligi zaferiyle sona erdi. En başarılı takımlarımız ise 8'er puan ile Fenerbahçe ve Galatasaray oldu.

İstanbul'un iki büyüğü Avrupa'da bu sezon en çok puan toplayan 41. takımlar oldu. Beşiktaş, topladığı 5 puan ile 58. sırada yer aldı. Genel sıralamada Beşiktaş 25. sıraya inmesine rağmen UEFA'da sıralaması en yüksek ekibimiz oldu.

Fenerbahçe, 31.500 puanla 45'inci, Galatasaray ise 22.500 puanla 68'inci sırada yer aldı. Ülke puanında 17'inci sırada yer alabildik.

Hollanda, Belçika, İskoçya, Çekya, Avusturya, Güney Kıbrıs, Sırbistan, Hırvatistan gibi genel sıralamada arkamızda yer alan ülkeler daha fazla ortalama puan toplamayı başardı.

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Son güncelleme 08:12 | 3 Haziran 2019
galatasaray uefa
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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