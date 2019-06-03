UEFA’da dibe vurduk! Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray’ın sıralamadaki yeri…

UEFA’da sezon Liverpool'un Şampiyonlar Ligi zaferiyle sona erdi. En başarılı takımlarımız ise 8'er puan ile Fenerbahçe ve Galatasaray oldu.

İstanbul'un iki büyüğü Avrupa'da bu sezon en çok puan toplayan 41. takımlar oldu. Beşiktaş, topladığı 5 puan ile 58. sırada yer aldı. Genel sıralamada Beşiktaş 25. sıraya inmesine rağmen UEFA'da sıralaması en yüksek ekibimiz oldu.

Fenerbahçe, 31.500 puanla 45'inci, Galatasaray ise 22.500 puanla 68'inci sırada yer aldı. Ülke puanında 17'inci sırada yer alabildik.

Hollanda, Belçika, İskoçya, Çekya, Avusturya, Güney Kıbrıs, Sırbistan, Hırvatistan gibi genel sıralamada arkamızda yer alan ülkeler daha fazla ortalama puan toplamayı başardı.

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