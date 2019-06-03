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Son şampiyon seriyi eşitledi | Toronto Raptors 104-109 Golden State Warriors | NBA Finalleri
NBA

Son şampiyon seriyi eşitledi | Toronto Raptors 104-109 Golden State Warriors | NBA Finalleri

NBA Finalleri'nde serinin ikinci maçında Golden State Warriors, deplasmanda Toronto Raptors'ı 109-104 mağlup etti ve 7 maçlık seride durumu 1-1'e getirerek ev sahibi avantajını ele geçirdi. Warriors'ta 17 sayı, 10 ribaund ve 9 asistle 'triple-double'ın kıyısından dönen Draymond Green geceye damga vurdu. Kawhi Leonard'ın 34 sayı ve 14 ribaundu yenilgiyi önlemeye yetmedi.

3 Haziran 2019 10:32

NBA Finalleri’nde serinin ikinci maçında Toronto Raptors, Golden State Warriors’ı konuk etti. İlk maçı 118-109 kazanan Raptors, evindeki iki maçta Scotiabank Arena’dan 109-104’lük skorla mağlup ayrıldı ve bu sonuçla son şampiyon 7 maçlık seride durumu 1-1’e getirdi ve saha avantajını ele geçirdi.

Oracle Arena’da oynanacak üç maçı da kazanması halinde şampiyonluğa ulaşacak olan Warriors’ta Klay Thompson 25 sayı, 5 ribaund ve 5 asistle; 10’da 3 üç sayı isabetiyle oynayan Stephen Curry ise 23 sayı, 3 ribaund, 4 asist ve 3 top çalma ile oynadı. Karşılaşmaya damga vuran ise 17 sayısının yanında 10 ribaund ve 9 asist kaydederek ‘triple-double’ın kıyısından dönen Draymond Green oldu.

34 sayı yetmedi!

Ev sahibi avantajını yitiren Toronto Raptors’ta ise yıldız isim Kawhi Leonard 34 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Leonard, serbest atış çizgisinde 16’da 16 ile kusursuz bir performans sergilerken 14 de ribaund aldı. Leonard’ın performansı yenilgiyi önlemeye yetmedi.

Oakland’a taşınacak serinin 3. maçı TSİ 5 Haziran’ı 6 Haziran’a bağlayacak gece sabaha karşı saat 04.00’te oynanacak. 02 Haziran 2019 MAÇ SONUCU | Anadolu Efes Galatasaray Doğa Sigorta: 80-68 (Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off) Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında Anadolu Efes, konuk ettiği Galatasaray Doğa Sigorta`yı 80-68 yenerek seride durumu 2-0`a getirdi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 10:32 | 3 Haziran 2019
Golden State Warriors NBA NBA Finalleri Toronto Raptors
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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