SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son Dakika… Milli Savunma Bakanlığı’ndan Akit çalışanına yanıt!
Son dakika! Hasan Ali Kaldırım’a Premier Lig’den talip…
Transfer Haberleri

Son dakika! Hasan Ali Kaldırım’a Premier Lig’den talip…

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United Fenerbahçe'nin sol beki Hasan Ali Kaldırım'a talip oldu.

3 Haziran 2019 18:25

Fenerbahçe’nin sol beki Hasan Ali Kaldırım’a Premier Lig’den talip çıktı… İngiliz basınındaki haberlere göre; sarı -lacivertlilerin 29 yaşındaki tecrübeli sol bekiyle West Ham United ciddi şekilde ilgileniyor.

BBC’de yer alan habere göre; Hasan Ali Kaldırım'ın menajeri, Londra ekibiyle görüştüklerini açıkladı. İngiltere’de oynamaya sıcak bakan milli futbolcunun 5 milyon Euro serbest kalma maddesi olduğu belirtiliyor. Fenerbahçe ile Haziran 2020’ye kadar sözleşmesi devam eden Hasan Ali, bu sezon sarı lacivertli takımda 31 maça çıktı.

2012 yazında Kayserispor’dan Fenerbahçe’ye transfer olan 29 yaşındaki futbolcu, sarı- lacivertlilerle toplam 226 maçta 8 gol, 27 asiste imza attı. Hasan Ali Kaldırım, Fenerbahçe ile 1 Süper Lig, 1 de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

03 Haziran 2019 Alper Potuk uçağı kaçırdı, Tuvana Türkay ortalığı birbirine kattı! İşte THY`nin açıklaması İstanbul`dan Dalaman`a gitmek isteyen Alper Potuk ve sevgilisi Tuvana Türkay, ilginç bir olayla gündeme geldi. Alper `boarding`i kaçırınca Tuvana Türkay, uçaktan inmeye çalıştı ve Instagram`dan THY`yi eleştiren bir paylaşımda bulundu. THY konuyla ilgili bir açıklama yaptı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 18:26 | 3 Haziran 2019
Fenerbahçe Hasan Ali Kaldırım ingiltere premier lig teklif transfer
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR