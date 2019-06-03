Son dakika! Hasan Ali Kaldırım’a Premier Lig’den talip…

Fenerbahçe’nin sol beki Hasan Ali Kaldırım’a Premier Lig’den talip çıktı… İngiliz basınındaki haberlere göre; sarı -lacivertlilerin 29 yaşındaki tecrübeli sol bekiyle West Ham United ciddi şekilde ilgileniyor.

BBC’de yer alan habere göre; Hasan Ali Kaldırım'ın menajeri, Londra ekibiyle görüştüklerini açıkladı. İngiltere’de oynamaya sıcak bakan milli futbolcunun 5 milyon Euro serbest kalma maddesi olduğu belirtiliyor. Fenerbahçe ile Haziran 2020’ye kadar sözleşmesi devam eden Hasan Ali, bu sezon sarı lacivertli takımda 31 maça çıktı.

2012 yazında Kayserispor’dan Fenerbahçe’ye transfer olan 29 yaşındaki futbolcu, sarı- lacivertlilerle toplam 226 maçta 8 gol, 27 asiste imza attı. Hasan Ali Kaldırım, Fenerbahçe ile 1 Süper Lig, 1 de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Alper Potuk uçağı kaçırdı, Tuvana Türkay ortalığı birbirine kattı! İşte THY`nin açıklaması İstanbul`dan Dalaman`a gitmek isteyen Alper Potuk ve sevgilisi Tuvana Türkay, ilginç bir olayla gündeme geldi. Alper `boarding`i kaçırınca Tuvana Türkay, uçaktan inmeye çalıştı ve Instagram`dan THY`yi eleştiren bir paylaşımda bulundu. THY konuyla ilgili bir açıklama yaptı. İlgili Haberi Oku