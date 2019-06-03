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Şenol Güneş: Asıl savaş bundan sonra başlıyor
Milli Takımlar

Şenol Güneş: Asıl savaş bundan sonra başlıyor

Alanya'da oynanan hazırlık maçında Özbekistan'ı 2-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nda Teknik Direktör Şenol Güneş önemli açıklamalarda bulundu.

3 Haziran 2019 00:07

Hazırlık maçında Özbekistan’ı 2-0 mağlup eden A Milli Takım’ın teknik direktörü Şenol Güneş, karşılaşmanın ardından konuştu. Hazırlık maçlarının bir ölçü olacağını düşünmediğini söyleyen Güneş, ‘Cehennemin başlangıcı, asıl savaş bundan sonra başlıyor’ dedi.

“BU OYUNLA FRANSA’YI YENMEK ZOR”

Bu oyunun Fransa karşısında yetmeyeceğini vurgulayan Şenol Güneş, “Ligin sonundayız ve iki hazırlık maçı yaptık. Oyuncuların tamamını oynatmaya çalıştık. Sıkıntısı olanları dinlendirdik. İki hazırlık maçına baktığımızda oyun olarak istediklerimizi yapmaya çalıştık ama rakipler Fransa ayarında olmadığı için bir ölçü olacağını düşünmüyorum. Bu oyunla Fransa’yı yenmek zor olacak. Farklı bir maç olacaktır” şeklinde konuştu.

“DEFANSTA ÇOK İYİ OLMAMIZ GEREKİYOR”

Şenol Güneş, “Yarından itibaren eldeki oyuncuların durumunu değerlendirip Fransa maçına Fransa maçında ofansta ve defansta çok iyi olmamız gerekiyor. Hücumda top kaptırmamamız gerekiyor. Dünya birincisi olmuş bir ülke ile oynuyoruz. Oyuncular için de bir heyecan ve ölçü olacaktır. Ne yapacağımızı göreceğiz” ifadelerini kullandı.

“CEHENNEMİN BAŞLANGICI”

Son olarak taraftarlara teşekkür eden Şenol Güneş, ”Böyle sıcak bir günde bizi yalnız bırakmadılar. Alanya’da ilk maçımız, Özbekistan ile ilk maçımız, İrfan Can ilk golünü attı, İrfan Can ilk golünü atıyordu. Birçok ilk yaşandı. Oğuzhan’ın olumlu işler yaptığını düşünüyorum. Hepsi iyiydi. Kim daha iyiydi bunu düşünmek gerek. Dorukhan’ın bir sıkıntısı oldu. Durumunun ne olduğunu tam bilmiyoruz. Okay’ın durumu belirsiz. Sıkıntılarımız da artılarımız da var. Cehennemin başlangıcı, asıl savaş bundan sonra başlıyor. Sezon sonunu yaşıyoruz ve yorgunluklar, moralsizlikler, hepsi var. Akşam bir moral vermeye çalıştık” dedi.

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Son güncelleme 00:09 | 3 Haziran 2019
milli takım şenol güneş
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