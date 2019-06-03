SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… Rusya’dan Trump’a yanıt: Sorumlu Türkiye
Şampiyonlar Ligi finaline gitti, kayboldu! İngiltere onu arıyor…
Şampiyonlar Ligi

Şampiyonlar Ligi finaline gitti, kayboldu! İngiltere onu arıyor…

Şampiyonlar Ligi finalini izlemek için İspanya'nın Madrid şehrine giden 23 yaşındaki Liverpool taraftarı Macauley Negus'tan haber alınamıyor.

SKOR DIŞ HABER 3 Haziran 2019 11:46

Şampiyonlar Ligi finalinde oynanan Liverpool-Tottenham karşılaşmasını izlemek için ailesiyle İspanya’ya giden 23 yaşındaki İngiliz taraftar kayboldu.

Babası ve kardeşiyle birlikte Madrid şehrine giden Macauley Negus ismindeki taraftar, maç sonu kutlamalarının ardından bir anda ortalıktan kayboldu.

İngiltere’nin Plymouth şehrinde yaşayan Negus, bugün ailesiyle birlikte ülkesine dönmeyi planlıyordu. Ancak son olarak Madrid’in Goya bölgesinde görüldüğünden beri haber alınamıyor.

İngiliz taraftarın ailesi çocuklarının kaybolduğunu sosyal medyadan dururken görenlerin kendileriyle iletişime geçmesini istedi.

Kayıp gencin ağabeyi Ashley Negus, “Hastaneler ve poslile iletişime geçtik. Yaklaşık 50 kilometrelik mesafeyi yürüyerek her yerde onu aradık. Lütfen Twitter’da fotoğrafını paylaşın” ifadelerini kullandı.

İngiltere’nin Madrid Elçiliği’nin de konuyla ilgili harekete geçtiği öğrenildi.

Son güncelleme 11:46 | 3 Haziran 2019
liverpool Macauley Negus şampiyonlar ligi Tottenham
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR