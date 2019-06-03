Şampiyonlar Ligi finaline gitti, kayboldu! İngiltere onu arıyor…

Şampiyonlar Ligi finalinde oynanan Liverpool-Tottenham karşılaşmasını izlemek için ailesiyle İspanya’ya giden 23 yaşındaki İngiliz taraftar kayboldu.

Babası ve kardeşiyle birlikte Madrid şehrine giden Macauley Negus ismindeki taraftar, maç sonu kutlamalarının ardından bir anda ortalıktan kayboldu.

İngiltere’nin Plymouth şehrinde yaşayan Negus, bugün ailesiyle birlikte ülkesine dönmeyi planlıyordu. Ancak son olarak Madrid’in Goya bölgesinde görüldüğünden beri haber alınamıyor.

İngiliz taraftarın ailesi çocuklarının kaybolduğunu sosyal medyadan dururken görenlerin kendileriyle iletişime geçmesini istedi.

Kayıp gencin ağabeyi Ashley Negus, “Hastaneler ve poslile iletişime geçtik. Yaklaşık 50 kilometrelik mesafeyi yürüyerek her yerde onu aradık. Lütfen Twitter’da fotoğrafını paylaşın” ifadelerini kullandı.

İngiltere’nin Madrid Elçiliği’nin de konuyla ilgili harekete geçtiği öğrenildi.