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Milli güreşçiler Abdullah Toprak ve Hamza Bakır finalde
Diğer Sporlar

Milli güreşçiler Abdullah Toprak ve Hamza Bakır finalde

İspanya'nın Pontevedra kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçiler Abdullah Toprak ve Hamza Bakır, finale yükseldi.

3 Haziran 2019 22:35

İspanya’daki Avrupa Gençler Grekoromen Güreş Şampiyonası’nın ilk gününde iki milli sporcu finale çıktı…

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 63 kiloda Abdullah Toprak yarı finalde Ermeni rakibi Hracya Poghosyan’ı 4-3 yenerek finale yükseldi.

Abdullah, daha önceki turlarda Belaruslu Aleksandr Pechurenka ve Polonyalı Filip Karol Petronanczk’ı sayı tuşuyla 8-0 yenmişti. Milli sporcu, finalde Gürcü Leri Abuladze ile karşılaşacak.

130 kiloda mücadele eden Hamza Bakır ise yarı finalde karşı karşıya geldiği Macar Attila Vitek’i sayı tuşuyla 8-0 yenerek adını finale yazdırdı. Hamza Bakır, daha önceki turlarda Polonyalı Tomasz Jacek Wavrzynczyk ve Gürcü Robinzon Esadze’yi 6-0 ile geçmişti. Milli güreşçi, finalde Rus Osman Shadov’a karşı altın madalya mücadelesi verecek.

Son güncelleme 22:35 | 3 Haziran 2019
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PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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