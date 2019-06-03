Milli güreşçiler Abdullah Toprak ve Hamza Bakır finalde

İspanya’daki Avrupa Gençler Grekoromen Güreş Şampiyonası’nın ilk gününde iki milli sporcu finale çıktı…

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 63 kiloda Abdullah Toprak yarı finalde Ermeni rakibi Hracya Poghosyan’ı 4-3 yenerek finale yükseldi.

Abdullah, daha önceki turlarda Belaruslu Aleksandr Pechurenka ve Polonyalı Filip Karol Petronanczk’ı sayı tuşuyla 8-0 yenmişti. Milli sporcu, finalde Gürcü Leri Abuladze ile karşılaşacak.

130 kiloda mücadele eden Hamza Bakır ise yarı finalde karşı karşıya geldiği Macar Attila Vitek’i sayı tuşuyla 8-0 yenerek adını finale yazdırdı. Hamza Bakır, daha önceki turlarda Polonyalı Tomasz Jacek Wavrzynczyk ve Gürcü Robinzon Esadze’yi 6-0 ile geçmişti. Milli güreşçi, finalde Rus Osman Shadov’a karşı altın madalya mücadelesi verecek.