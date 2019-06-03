TFF’nin yeni başkanı ve yönetimi belli oldu. Ankara'daki TFF Genel Kurulu'nda kulüp başkanlarına verilen 5 dakikalık süreye TFF yetkililerinin yanıtı için 20 dakika süre verilmesinin ne kadar fayda sağlayacağı şüphelidir. Bilanço ve raporların son paragrafının okunmasıyla oldu bittiye getirilmiş genel kurulun anlamsız olduğu görülmüştür.

Divan başkanlığı için delegelerden teklif gelmemesi de tepki niteliğindedir. ‘Atanmış' TFF Başkanı için oy kullanılmasının seçim olarak kabul gördüğü ortamın güvensizliği, onların atadığı MHK'ya yansıyor ve hakeme, çalacağı düdük için mesaj niteliği taşıyor.

SİYASİ MÜDAHALE

Emirleri yerine getirme mecburiyetinde kalan adamların görev aldığı TFF bünyesindeki görevliler, hakemlerden adalet değil itaat isteyecektir! Üç büyük kulüp taraftarının tezahüratları, futbola müdahalenin getirisidir. Milyonlarca taraftarın görüşüne itibar etmemek, futbol için doğru yaklaşım değildir.

Gönülden yeni TFF'nin yanındayım. Fakat iyimser olamayacağım. Türkiye için büyük istihdam yaratan şirketlerden birinin sahibini göreve atayıp başarı beklemek, istihdama zarar verecektir. İki şekilde de başarılı olamayacağına göre ‘Kaybeden futbol olacak' düşüncesindeyim.

FUTBOLCULAR YÖNETİME

Ankara’da hakemlik yıllarımdan tanıdığım, ağabey olarak saydığım Nihat Özdemir de basının önünde ilk gafını yaptı: “Yönetim olarak ‘Aramıza futbolcu kardeşlerimizi de alalım' diye bir karar verdik ve iki eski futbolcu arkadaşı aldık.” Futbolun gerçek sahiplerine karşı büyük bir ayıp olan bu cümleyi beklemezdim. Çünkü siz, biz, hakemler… Herkes çok değerli. Lütfen ayaklarınız yere bassın.

TFF Yönetim Kurulu`na AKP damgası! Türkiye Futbol Federasyonu`nun yeni başkanı Nihat Özdemir olurken yönetim kurulu listesindeki isimlerin çoğunun siyasetin içinden gelmesi dikkatlerden kaçmadı. İlgili Haberi Oku

SINAVLARDAN PİS KOKULAR GELİYOR

İl hakem kurullarının yaptığı klasman belirleme sınavlarında pis kokular had safhaya çıkmış. Ayrımcılık yapıldığı, notların düzeltildiği iddiaları mide bulandırıcı. Problemin kaynağı olan il kurullarının denetimsiz olması, torpil ve gruplaşmanın yükselmesinde en önemli etken gibi görünüyor. Örneğin; bir büyükşehir il hakem kurulu, klasman belirleme sınavının sonucunu 3. bölge üyesine sunuyor. Bölge sorumlusu, istediği ismi listede göremeyince itiraz ediyor. İl başkanı da listeyi değiştirmeyi reddediyor ve istifasını sunuyor!