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Hellas Verona, Serie A’ya yükseldi
İtalya Serie A

Hellas Verona, Serie A’ya yükseldi

İlk maçta 2-0 yenildiği Cittadella'yı Serie B play-off finali rövanşında 3-0 mağlup eden Hellas Verona, Serie A'ya çıktı. Verona; Brescia ve Lecce'nin ardından Serie A'ya yükselen son takım oldu.

3 Haziran 2019 09:05

İtalya Serie B play-off finali rövanşında Cittadella’yı 3-0 yenen Hellas Verona, 1. Lig’e (Serie A) çıktı. Hellas Verona, ilk maçta 2-0 kaybettiği Serie B play-off finalinin rövanşında Cittadella’yı ağırladı.

Ev sahibi ekip, 27. dakikada Mattia Zaccagni, 69. dakikada Samuel Di Carmine ve 83. dakikada Karim Laribi’nin kaydettiği gollerle 3-0 galip geldi. Cittadella’da 62. dakikada Riccardo Parodi ve 77. dakikada Federico Proia kırmızı kart gördü.

İki maç sonunda rakibine 3-2 üstünlük kuran Hellas Verona, geçen sezon düştüğü Serie A’ya yeniden yükseldi. İtalya’da bu sezon Empoli, Frosinone ve Chievo, Serie B’ye düştü. Hellas Verona’nın yanı sıra Brescia ve Lecce ise Serie A’ya çıkan takımlar oldu.

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Son güncelleme 09:05 | 3 Haziran 2019
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34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
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34 19 65
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34 13 47
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