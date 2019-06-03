Galatasaray’ın yıldızı Sofiane Feghouli’den ayrılık açıklaması!

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Sofiane Feghouli, beIN Sports’a özel bir röportaj verdi.

Attığı gollerle sarı kırmızılı ekibin şampiyonluğunda kilit bir rol oynayan Cezayirli futbolcu, geleceği ve teknik direktör Fatih Terim hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Cezayir Milli Takımı ile Afrika Kupası’nda mücadele edecek olan Feghouli’nin açıklamalarından satır başları;

“KONTRATIM VAR VE ÇOK MUTLUYUM”

“Türkiye’de bu işler biraz karışık. Neredeyse her gazete hakkımda takımdan gidecek haberi yaptı. Çok dedikodu çıktı ama Galatasaray ile sözleşme imzaladığımda 5 yıllık sözleşmemi tamamlamak istediğimi ilettim. Benim için süreklilik önemlidir ve seneye de Galatasaray’da olacağım. Ne olacağını şimdiden bilemem. Fakat Galatasaray ile kontratım var ve İstanbul’da çok mutluyum. Türkiye’de her şey kazandım ve artık Avrupa’da başarıya ulaşmak istiyorum.”

“FARKLI BİR LİG DİYEBİLİRİZ”

“İtalya, Almanya, İspanya, İngiltere ve Fransa’dan sonra en iyi lig olduğunu söyleyebilirim. Farklı bir lig diyebiliriz. Mücadele etmesi zor bir lig. Galatasaray’a karşı oynayan oyuncularla baş etmek zor. Çünkü motive birlik içinde oynyorlar. Agresifliğin ve taktiğin ön planda olduğu en iyi lige sahibiz. Çok rekabetçi bir şampiyonluk yarışı var. Bu sezon üst sıradaki 4 farklı takımın aralarında 3-4 puanlık fark vardı. Son güne kadar yarışı hissedebiliyorsunuz. Benim için bu ligde oynamak müthiş bir tecrübe”

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“FENERBAHÇE İLE SIRA DIŞI REKABET”

“Türkiye’ye gelmeye karar verdiğimde televizyondan ve medyadan takip ediyordum. Galatasaray’ın ateşli ve takımına aşık bir taraftara sahip olduğu hep anlatılıyordu. Fenerbahçe ile arasında sıra dışı bir derbi rekabeti var ve derbiler gerçekten çok önemli. İstanbul’da gezintiye çıktığımda Beşiktaşlı ve Fenerbahçeli taraftarlarla karşılaştığım oluyor ve bana karşı saygılı davrandıklarını söyleyebilrim”

“FATİH TERİM VE DİĞERLERİ”

“Fatih Terim Türkiye’de 1 numaradır. Galatasaray’ın elde ettiği kupaların birçoğuna ismini yazdırmıştır. Özel bir insan. Onunla çok iyi bir ilişkimiz var. Beni motive ediyor. Bize maçlardan önce neleri düzeltmemiz gerektiği konusunda yardımcı oluyor. Motive etmeyi ve kupalar kazanmayı çok iyi bildiğini söyleyebilirim. Onunla çalışmak büyük bir zevk. Sezonun ilk derbisi olan Fenerbahçe maçında taraftarımız koreografi yapmıştı. Ve Terim’in kocaman bir resmi vardı. Anlam vermekte zorlanmıştım. Türkiye’de bir Fatih Terim ve bir de diğerleri var. Fatih Terim’in parmağıyla ileriyi gösterdiği resmini gördüğümde çok etkilenmiştim. Tudor gittikten sonra taraftarın tek bir isteği vardı, o da ‘İmparator’ diye adlandırdıkları Fatih Terim’di”