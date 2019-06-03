Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri!

Liverpool, Tottenham'ı 2-0 yenerek Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi oldu. Galatasaray'ın önümüzdeki sezon muhtemel rakipleri belli oldu.
4. torbadan kura çekimine katılacak olan Cimbom, buradaki takımlarla eşleşmeyecek. İlk 3 torbada da temsilcimizi zorlu rakipler bekliyor.
* 1 tur eleme maçları oynayacak.
|1. TORBA
|2. TORBA
|3. TORBA
|4. TORBA
|Liverpool
|Tottenham
|Benfica
|Lokomotiv Moskova
|Chelsea
|Real Madrid
|Bayer Leverkusen
|Genk
|Barcelona
|Atletico Madrid
|Salzburg
|Galatasaray
|Man. City
|Bor. Dortmund
|Valencia
|RB Leipzig
|Juventus
|Napoli
|Inter
|Lille
|Bayern Münih
|Shakhtar Donetsk
|Lyon
|Atalanta
|Paris SG
|*Porto
|*Dinamo Kiev
|*Kopenhag
|Zenit
|*Ajax
|*Celtic
|*Dinamo Zagreb