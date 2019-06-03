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Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri!
Şampiyonlar Ligi

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri!

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu...

3 Haziran 2019 08:24

Liverpool, Tottenham'ı 2-0 yenerek Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi oldu. Galatasaray'ın önümüzdeki sezon muhtemel rakipleri belli oldu.

4. torbadan kura çekimine katılacak olan Cimbom, buradaki takımlarla eşleşmeyecek. İlk 3 torbada da temsilcimizi zorlu rakipler bekliyor.

* 1 tur eleme maçları oynayacak.

1. TORBA 2. TORBA 3. TORBA 4. TORBA
Liverpool Tottenham Benfica Lokomotiv Moskova
Chelsea Real Madrid Bayer Leverkusen Genk
Barcelona Atletico Madrid Salzburg Galatasaray
Man. City Bor. Dortmund Valencia RB Leipzig
Juventus Napoli Inter Lille
Bayern Münih Shakhtar Donetsk Lyon Atalanta
Paris SG *Porto *Dinamo Kiev *Kopenhag
Zenit *Ajax *Celtic *Dinamo Zagreb

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Son güncelleme 08:24 | 3 Haziran 2019
Galatasasray
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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