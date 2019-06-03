Galatasaray Devler Ligi kadrosu yapıyor! Falcao ve Hakan Çalhanoğlu için…

Süper Lig'de üst üste 2 lig şampiyonluğunun ardından Galatasaray, çıtayı yükseltip Avrupa'da başarı hedefliyor.

Hücum hattını güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, futbolcu satışlarıyla birlikte birbirinden önemli yıldızları kadroya dahil etmeyi hedefliyor.

Diagne ile Belhanda'nın satışı gündemde. Yönetim, iki futbolcusundan en az 20 milyon Euro kazanmak istiyor. Bu maden günümüz şartlarında Arap ülkelerinde bulunuyor.

HAKAN ÇALHANOĞLU’NUN YOLU AÇIK

Fatih Terim, Sparta Prag'dan Benjamin Tetteh ile Monacolu süperstar Radamel Falcao'nun transferi için tüm şartların zorlanması gerektiğini yönetime iletti.

Kolombiyalı golcü Falcao'da yüksek maaş engelini çözmek için girişimlere başlayan sarı-kırmızılılar, Tetteh için Çekya kulübüne 8 milyon Euro'luk teklif yapacak.

Milan'da durumu belirsiz olan Hakan Çalhanoğlu için 1 yıllığına kiralama teklifi yapılacak.

Yusuf Günay: Fikret Orman konuşmalarına dikkat etmeli Galatasaray`da 2. Başkan Yusuf Günay, Fikret Orman`ın açıklamalarına cevap vererek, Fikret Orman konuşmalarına dikkat etmeli. Kabul edilebilir bir açıklama değil ve camiamızdan özür dilemeli dedi. İlgili Haberi Oku