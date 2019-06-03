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Galatasaray Devler Ligi kadrosu yapıyor! Falcao ve Hakan Çalhanoğlu için…
Transfer Haberleri

Galatasaray Devler Ligi kadrosu yapıyor! Falcao ve Hakan Çalhanoğlu için…

Diagne ve Belhanda’dan 20 milyon Euro gelir hedefleyen Galatasaray'ın yeni yıldızları Tetteh ve Falcao. Hakan Çalhanoğlu’nun da kiralanması gündemde...

SKOR ÖZEL | Mesut Yıldırım 3 Haziran 2019 08:06

Süper Lig'de üst üste 2 lig şampiyonluğunun ardından Galatasaray, çıtayı yükseltip Avrupa'da başarı hedefliyor.

Hücum hattını güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, futbolcu satışlarıyla birlikte birbirinden önemli yıldızları kadroya dahil etmeyi hedefliyor.

Diagne ile Belhanda'nın satışı gündemde. Yönetim, iki futbolcusundan en az 20 milyon Euro kazanmak istiyor. Bu maden günümüz şartlarında Arap ülkelerinde bulunuyor.

HAKAN ÇALHANOĞLU’NUN YOLU AÇIK

Fatih Terim, Sparta Prag'dan Benjamin Tetteh ile Monacolu süperstar Radamel Falcao'nun transferi için tüm şartların zorlanması gerektiğini yönetime iletti.

Kolombiyalı golcü Falcao'da yüksek maaş engelini çözmek için girişimlere başlayan sarı-kırmızılılar, Tetteh için Çekya kulübüne 8 milyon Euro'luk teklif yapacak.

Milan'da durumu belirsiz olan Hakan Çalhanoğlu için 1 yıllığına kiralama teklifi yapılacak.

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Son güncelleme 08:06 | 3 Haziran 2019
Benjamin Tetteh galatasaray Hakan Çalhanoğlu radamel falcao
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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