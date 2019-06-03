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FIFA Kulüpler Dünya Kupası 2 yıl Katar’da
Dünyadan Futbol

FIFA Kulüpler Dünya Kupası 2 yıl Katar’da

FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 2 yıl boyunca Katar'ın ev sahipliğinde yapılacak.

3 Haziran 2019 22:23

FIFA’dan yapılan açıklamada, Kulüpler Dünya Kupası organizasyonunun bu yıl ve 2020’de Katar’da düzenleneceği duyuruldu.

Açıklamada, 2 yıl boyunca gerçekleştirilecek FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nın 2022 FIFA Dünya Kupası’na da ev sahipliği yapacak Katar için hazırlık niteliği taşıyacağı belirtildi. Ev sahibi ülkeden bir takım ile FIFA’ya bağlı 6 konfederasyonun şampiyonlarının yer aldığı FIFA Kulüpler Dünya Kupası, daha önce Brezilya, Japonya, Fas ve son olarak Birleşik Arap Emirlikleri’nde düzenlenmişti. İspanya ekibi Real Madrid, son 3 turnuvada şampiyonluğa ulaşmıştı.

Son güncelleme 22:23 | 3 Haziran 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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