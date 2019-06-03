Dijon, Ligue 1’de kaldı! İşte Ligue 1’e çıkanlar, Ligue 2’ye düşenler

Dijon, play-out rövanşında konuk ettiği Lens’ı 3-1 yenerek Fransa Ligue 1’de kaldı. Ligue 1’i 18. sırada bitiren Dijon, Ligue 2 play-off’larını kazanan Lens ile play-out rövanş maçında karşılaştı. Dijon, rakibini 28 ve 90 1. dakikalarda Naim Sliti ile 70. dakikada Wesley Said’in attığı gollerle 3-1 mağlup etti. Lens’ın tek golü, 39. dakikada Jean-Kevin Duverne’den geldi.

İlk maçta deplasmanda 1-1 berabere kaldığı rakibini evinde 3-1 yenen Dijon, gelecek sezon da Ligue 1’de mücadele etmeye hak kazandı. Fransa’da bu sezon Caen ve Guingamp, Ligue 2’ye düştü, Metz ve Brest ise Ligue 1’e yükselen takımlar oldu. Eden Hazard, Chelsea`den ayrıldı! Adım adım Real Madrid... Beklenen gerçekleşti... Eden Hazard, Chelsea`den ayrılacağını açıkladı. Belçikalı yıldız 7 yıl formasını giydiği İngiliz ekibine, UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu sonrasında veda etti. İlgili Haberi Oku