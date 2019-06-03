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Dijon, Ligue 1’de kaldı! İşte Ligue 1’e çıkanlar, Ligue 2’ye düşenler
Fransa Ligue 1

Dijon, Ligue 1’de kaldı! İşte Ligue 1’e çıkanlar, Ligue 2’ye düşenler

İlk maçta deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Lens'ı play-out rövanşında 3-1 yenen Dijon, gelecek sezon da Ligue 1'de mücadele edecek.

3 Haziran 2019 09:40

Dijon, play-out rövanşında konuk ettiği Lens’ı 3-1 yenerek Fransa Ligue 1’de kaldı. Ligue 1’i 18. sırada bitiren Dijon, Ligue 2 play-off’larını kazanan Lens ile play-out rövanş maçında karşılaştı. Dijon, rakibini 28 ve 90 1. dakikalarda Naim Sliti ile 70. dakikada Wesley Said’in attığı gollerle 3-1 mağlup etti. Lens’ın tek golü, 39. dakikada Jean-Kevin Duverne’den geldi.

İlk maçta deplasmanda 1-1 berabere kaldığı rakibini evinde 3-1 yenen Dijon, gelecek sezon da Ligue 1’de mücadele etmeye hak kazandı. Fransa’da bu sezon Caen ve Guingamp, Ligue 2’ye düştü, Metz ve Brest ise Ligue 1’e yükselen takımlar oldu. 30 Mayıs 2019 Eden Hazard, Chelsea`den ayrıldı! Adım adım Real Madrid... Beklenen gerçekleşti... Eden Hazard, Chelsea`den ayrılacağını açıkladı. Belçikalı yıldız 7 yıl formasını giydiği İngiliz ekibine, UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu sonrasında veda etti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 09:40 | 3 Haziran 2019
dijon Fransa Ligue 1 Fransa Ligue 2 Lens
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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