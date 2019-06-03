Eski Beşiktaşlı Adriano’ya hapis cezası verildi!

İspanya’da açılan davada vergi kaçırdığını kabul eden Beşiktaş’ın eski Brezilyalı yıldızı Adriano’ya hapis cezası verildi.

Sporx’te yer alan habere göre; 34 yaşındaki oyuncu, 14 ay hapis ve 1 milyon Euro para cezasıyla karşı karşıya kaldı. Adriano’nun avukatları, hapis cezasının da para cezasına çevrilmesi için görüşmelerini sürdürüyor.

650 BİN EURO VERGİ KAÇIRDIĞI İDDİA EDİLDİ

İspanya basınında yer alan haberlerde Sevilla ve Barcelona formalarıyla 10 yıl İspanya’da top koşturan Adriano için ilk etapta toplamda 3 yıl hapis cezası talep edildiği ifade edildi. Brezilyalı oyuncunun yaklaşık olarak 650 bin Euro vergi kaçırdığı iddia edilmişti.

DÜNYA YILDIZLARI İLE AYNI KADERİ PAYLAŞTI

Adriano, vergi konusunda İspanya’da başı derde giren ilk futbolcu değil… Daha önce İspanya’da Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Javier Mascherano’ya da benzer cezalar verilmiş bu futbolcular milyonlarca Euro ceza ödemişti.

Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren 34 yaşında futbolcunun Brezilya'da Sao Paulo ile anlaşmak üzere olduğu iddia ediliyor.

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