Transfer haberleri: Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe transfer gündeminde kimler var?

Şampiyonlar Ligi kadrosu kurmak isteyen Galatasaray, öncelikle zayıf bölgelerini güçlendirmek için transfer harekatına yön verecek. Fatih 8 numara bölgesine yeni oyuncu kurucu olarak Arjantinli Banega’yı düşünüyor. Portekiz gazeteleri Fenerbahçe ile Benfica Fejsa için 3 milyon Euro karşılığında el sıkıştığını yazdı. Abdullah Avcı’nın ardından Başakşehir’den Visca’yı da almak isteyen Beşiktaş, takas artı 2 milyon euro teklif etmeye hazırlanıyor. İşte güncel transfer haberleri…

FENERBAHÇE FEJSA İÇİN BENFİCA İLE ANLAŞTI

Portekiz'in önde gelen gazetelerinden O Jogo'ya göre Ljubomir Fejsa, Fenerbahçe'de! Gazete, Sırp orta saha oyuncusu için kulüplerin 3 milyon Euro bonservis bedeliyle anlaşma sağladığını duyurdu.

Haberde, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Lizbon'a giderek Benfica Başkanı Luis Filipe Vieira ile bizzat görüştüğünü ve ikna ettiğini yazdı. Ljubomir Fejsa'nın da Vieira'ya ayrılmak istediğini söylemesinin ardından transferin bitme aşamasına geldiği kaydedildi.

BEŞİKTAŞ VİSCA’YI KADROSUNA KATMAK İSTİYOR

Şenol Güneş'le yolların ayrılmasının ardından takımın başına Başakşehir'den Abdullah Avcı'yı transfer eden yönetim, Başakşehir’in yıldız ismi Visca transferi ile kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına hız verdi. Başarılı teknik adamın eski takımı Başakşehir'den ısrarla istediği Edin Visca için çalışma başlayan Beşiktaş Yönetimi, tüm sınırları zorlama kararı aldı. Başakşehir'in bonservisi için ilk etapta 10 milyon Euro talep ettiği yıldız isim için Siyah-Beyazlılar'ın, takas artı para formülüyle transferi bitirmek istediği bildirildi. Başkan Orman'ın, takımda düşünülmeyen; Jeremain Lens, Cyle Larin ve Orkan Çınar üçlüsüne ek olarak 2 milyon Euro'luk formülle Başakşehir'in kapısını çalacağı gelen haberler arasında…

Başakşehir'le 5 yıllık yeni anlaşma sağlamasına rağmen Abdullah Avcı'yı ikna edip takımın başına getiren yönetim, aynı formülü Visca'yla da uygulayıp Boşnak kanat oyuncusuyla el sıkışmalarının ardından düğmeye basabileceği bildirildi. Başakşehir formasıyla bu sezon 42 maça çıkan Visca, 14 gol ve 15 asistlik performans ortaya koymuştu.

GALATASARAY TANGOCU BANEGA’YI MARKAJA ALDI

İlk etapta kadrodaki yerli kalitesini artırmaya yönelik transfer girişimleri yapan Galatasaray'da esas hedef Şampiyonlar Ligi kadrosu kurmak. Cim Bom, kilit bölgelere yüksek potansiyelli oyuncular alacak. Bu doğrultuda orta sahaya düşünülen 1 numaralı isim Ever Banega.

Sevilla ile 1 yıl sözleşmesi kalan Arjantinli yıldızı Fatih Terim'in çok istediği öğrenildi. İmparator'un gelecek sezon planlarında Banega önemli bir yer teşkil ediyor. Aslan'ın hocası, Tangocu'yu 8 numara bölgesinde takımın yeni oyuncu kurucusu yapacak. İkili orta sahaya dönmeyi düşünen Terim, böylelikle merkezin önünde Belhanda tarzı bir 10 numaradan ziyade, ikinci forvete yer açacak.

Sadece Banega değil, kulübü Sevilla da sözleşme uzatmaya sıcak bakmıyor. Sportif direktör Monchi, Banega'nın geleceğiyle ilgili yöneltilen sorulara cevap vermezken, İspanyol ekibi 1 yıl mukavelesi kalan yıldız orta sahayı kesin olarak satma kararı aldı. Galatasaray 7 milyon Euro'yu gözden çıkartırken, Banega'nın kararı transferde kilit rol oynayacak. Orta sahada tam bir joker olan Tangocu, hem teknik hem de çok hırslı. En büyük dezavantajı ise çok kart görmesi. Banega bu sezon çıktığı 51 maçta tam 22 sarı, 2 karmızı kart gördü.

Sevilla, La Liga'yı 6. sırada bitirdi ve Şampiyonlar Ligi biletini alamadı. Avrupa'nın 1 numaralı turnuvasında oynamak için ayrılmak isteyen Benega'nın, kulübünde mutsuz olduğunu İspanya'nın önemli gazetelerinden Marca da yazdı. Galatasaray dışında 30 yaşındaki Arjantinli en ciddi taliplerinden biri ise Boca Juniors. Boca, 2 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme önerirken, hali hazırda 3 milyon Euro net maaşı olan Banega'nın bu öneriye sıcak bakmadığı öğrenildi. Galatasaray ise 3 milyon Euro'nun üzerinde bir rakamı şimdiden gözden çıkartmış durumda.

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