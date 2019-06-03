SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Enflasyon rakamları açıklandı
Altay’da Marco Paixao 3 katını istiyor!
TFF 1.Lig

Altay’da Marco Paixao 3 katını istiyor!

Spor Toto 1. Lig'de geçen sezon Altay formasıyla 29 gol kaydeden ve rekor kırarak gol kralı olan Marco Paixao maaşına 3 kat zam istiyor. 34 yaşındaki golcünün kariyerinin son döneminde yüksek bir rakama imza atmak istediği ve Katar ve Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri değerlendirdiği öğrenildi.

3 Haziran 2019 11:07

Altay’ın Portekizli gol kralı Marco Paixao’ya Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Malatyaspor ve Çaykur Rizespor’un talip olduğu öğrenildi. Geçen sezon attığı 29 golle taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin takdirini kazanan 34 yaşındaki Paixao’nun siyah-beyazlı kulüple 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Yeni sezon öncesi menajeri aracılığıyla İzmir ekibinden geçen sezon aldığı paranın yaklaşık 3 katı oranında zam isteyen Paixao’nun takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor.

Ara transfer döneminde Gençlerbirliği, Denizlispor ve Akhisarspor’un transfer etmek istediği Portekizli gol makinesinin kariyerinin son demlerine gelmesi nedeniyle yüksek bir rakama imza atmak istediği belirtildi. Paixao ile Suudi Arabistan ve Katar kulüplerinin de ilgilendiği kaydedildi. 02 Haziran 2019 1. Lig`de yabancı raporu! 17 takımda 121 yabancı... 2018-2019 sezonunda 17 takımda 121 yabancı oyuncunun forma giydiği Spor Toto 1. Lig`de sadece Altınordu yabancı futbolcuya şans vermedi. Ligin normal sezonunda atılan 804 golden 274`ünü yabancı oyuncular kaydetti. Atılan 804 golün 274`ü yabancılardan geldi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 11:07 | 3 Haziran 2019
Marco Paixao Spor Toto 1. Lig
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR