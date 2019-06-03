Alper Potuk uçağı kaçırdı, Tuvana Türkay ortalığı birbirine kattı! İşte THY’nin açıklaması

Fenerbahçe’de forma giyen Alper Potuk ve oyuncu-şarkıcı sevgilisi Tuvana Türkay, ilginç bir olayla gündeme geldi. 31 Mayıs’ı 1 Haziran’a bağlayan gece İstanbul’dan Dalaman’a seyahat etmeyi planlayan genç çiftten Alper Potuk, ‘boarding’ (uçağa biniş) süresini kaçırdı.

Bunun üzerine sevgilisini arayan Potuk, THY’nin iddiasına göre Tuvana Türkay’a “Uçaktan in, rötara gitsin” dedi. Türkay bunun üzerine uçaktan indi ve sosyal medyada THY aleyhinde “Rezilsin THY. Uçak hala körükten ayrılmamışken kapıdaki yolcuyu almamak, yakını burada beklerken. Ben uçaktan ayrılıyorum ama siz yolcuyu almıyorsunuz” ifadelerini içeren bir paylaşımda bulundu. Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan THY, “01.06.2019 Tarihli TK2572 istanbul – Dalaman seferinde Fenerbahçe Spor Kulübü futbolcusu Alper Potuk 00.45 seferine boarding tamamlandıktan sonra 00.41 de müracaat etmiştir. Geç müracaat bilgisi verdiğimiz Alper Bey uçak içerisinde beraberinde seyahat eden yolcumuz Tuvana Turkay Hanımı arayarak ‘Beni uçağa almıyorlar. Uçaktan in, rötara girsin’ demesinden sonra Tuvana Hanım uçaktan inmiş, daha sonrasında sosyal medyadan Türk Hava Yolları adına sefer ile ilgili paylaşımlarda bulunmuştur.

Ayrıca Tuvana Hanım ‘boarding’ sürecinde Alper Bey in geç kalabileceğini söylemesi üzerine, ‘Eğer Alper Bey yetişemezse uçmak istiyor musunuz’ diye sorulduğunda kendisinin uçacağının bilgisini ‘boarding’ yapan arkadaşa söylemiştir” dedi. Galatasaray`ın yıldızı Sofiane Feghouli`den ayrılık açıklaması! Galatasaray`ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, sarı kırmızılı takımdaki geleceğine dair çarpıcı açıklamalar yaparken teknik direktör Fatih Terim ile ilişkisinden bahsetti İlgili Haberi Oku