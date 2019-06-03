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Alaves, Lucas Perez’i transfer etti
Transfer Haberleri

Alaves, Lucas Perez’i transfer etti

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Alaves, İngiltere'nin West Ham United takımından İspanyol golcü Lucas Perez'i kadrosuna kattı.

3 Haziran 2019 21:49

Alaves Kulübü, 30 yaşındaki Perez ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.  Ülkesinin Deportivo La Coruna ekibinde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Perez, 2016’da İngiltere temsilcisi Arsenal’a transfer oldu. Burada bekleneni veremeyen tecrübeli futbolcu, bir yıl Deportivo La Coruna’da kiralık oynadıktan sonra geçen sezon West Ham United’a imza attı. West Ham United’da 19 maça çıkan Perez, 6 gol attı.

Son güncelleme 21:49 | 3 Haziran 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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