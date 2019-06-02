TFF Yönetim Kurulu’na AKP damgası!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in yönetimi farklı tepkiler aldı. SÖZCÜ'nün edindiği bilgilere göre yönetimde yer almak için 400'ü aşkın isim kulis yaptı.

Özdemir, listesini oluştururken ‘kulüpçülük' yapmadı. Ancak bu kez de yeni yönetimin ‘fazla siyasi' olduğu yönünde eleştiriler vardı.

Yönetimdeki asil üyeler arasında en dikkat çeken isim AKP Ataşehir Belediye Başkan adayı ve Galatasaray Kongre Üyesi İsmail Erdem. Erdem 1991 yılında Refah Partisi’nden İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı olmuş ve AKP'nin kurulmasıyla AKP'de birçok görev almıştı.

Çocuklara taciz olayıyla gündeme gelen Ensar Vakfı’nın yönetiminde de görev alan Erdem, son olarak Galatasray Divan Kurulu’nda ‘Her şey çok güzel olacak’ diyen Hayri Kozak’a tepki göstermişti.

GS Divan kulunda Hayri Kozak'tan çirkin davranış.Spora siyaseti neden karıştırırsın.Milyonlarca GS taraftarı her partiye gönül vermiş olabilir.Spor renklerin https://t.co/uWQCGGaCOu kongre üyesi olarak şiddetle https://t.co/z6B1YHjIZH milyonların ve TÜRKİYE'nin takımıdır. pic.twitter.com/FpNA5fcYIJ — İsmail Erdem (@bbismailerdem) 8 Mayıs 2019

Erdem’in yanı sıra 2015 yılında AKP Diyarbakır Milletvekili Aday Adayı olan Nuri Akın, AKP Trabzon Merkez İlçe Başkanlığı yapan Yılmaz Büyükaydın da TFF’nin yeni yönetiminde yer alıyor.

Listedeki Servet Yardımcı da Eski AKP İstanbul Milletvekili aynı zamanda Rizespor yöneticisi ve Fenerbahçe Kongre Üyesi. Eski Devlet Bakanlarından Cavit Çağlar’ın oğlu Mustafa Çağlar da yönetime giren isimler arasında.

Yedek üyelerde ise AKP Diyarbakır milletvekili aday adayı İlyas İleri, AKP İstanbul G.Osmanbaşa ilçe başkanı İsmail Ergüneş ve Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Kamuran Yazıcı gibi isimler bulunuyor.

NİHAT ÖZDEMİR'İN LİSTESİNDE OLANLAR

Servet Yardımcı

Mehmet Baykan

Erdal Bahçıvan

Erhan Kamışlı

Yılmaz Büyükaydın

Ali Düşmez

Mustafa Çağlar

İsmail Erdem

Mustafa Hacıkerimoğlu

Nuri Akın

Eşref Selim Soydan

Hasan Yıldırım Akıncıoğlu

Onur Alkın Kalkavan

Hamit Altıntop

YEDEK LİSTE: Mete Düren, Ensar Saral, Şahin Kartal, İbrahim Şahinkaya, Kamuran Yazıcı, Mustafa Bozbağ, Fatih Maden, Mehmet Serdar Binnet, İsmail Ergüneş, Yakup Şimşek, Şevki Bostan, İlyas İleri, Cevat Ay, İnanç Erol

Denetleme Kurulu: Asıl üyeler: Mehmet İlker Aycı, Bünyamin Bozgeyik, İbrahim Türkiş, Murat Tanrıverdi, Abdülcahit Şahin

Yedek üyeler: Tuncay Karartı, Ömer Bekir Güder, Ahmet Hilmi Yücesoy, Hasan Er, Mustafa Süreyya Durukan

TFF Yönetim Kurulu`na seçilen Hamit Altıntop: Yabancı sınırından ziyade eğitim sistemini sorgulamak gerek Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu`na seçilen eski milli futbolcu Hamit Altıntop, Burayı renklendireceğime, hareketlendireceğime, ileriye taşıyacağıma ve iyi bir yönetici olacağıma inanıyorum. dedi. İlgili Haberi Oku