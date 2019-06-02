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TFF Yönetim Kurulu’na AKP damgası!
Futbol

TFF Yönetim Kurulu’na AKP damgası!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı Nihat Özdemir olurken yönetim kurulu listesindeki isimlerin çoğunun siyasetin içinden gelmesi dikkatlerden kaçmadı.

2 Haziran 2019 11:00

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in yönetimi farklı tepkiler aldı. SÖZCÜ'nün edindiği bilgilere göre yönetimde yer almak için 400'ü aşkın isim kulis yaptı.

Özdemir, listesini oluştururken ‘kulüpçülük' yapmadı. Ancak bu kez de yeni yönetimin ‘fazla siyasi' olduğu yönünde eleştiriler vardı.

Yönetimdeki asil üyeler arasında en dikkat çeken isim AKP Ataşehir Belediye Başkan adayı ve Galatasaray Kongre Üyesi İsmail Erdem. Erdem 1991 yılında Refah Partisi’nden İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı olmuş ve AKP'nin kurulmasıyla AKP'de birçok görev almıştı.

Çocuklara taciz olayıyla gündeme gelen Ensar Vakfı’nın yönetiminde de görev alan Erdem, son olarak Galatasray Divan Kurulu’nda ‘Her şey çok güzel olacak’ diyen Hayri Kozak’a tepki göstermişti.

Erdem’in yanı sıra 2015 yılında AKP Diyarbakır Milletvekili Aday Adayı olan Nuri Akın, AKP Trabzon Merkez İlçe Başkanlığı yapan Yılmaz Büyükaydın da TFF’nin yeni yönetiminde yer alıyor.

Listedeki Servet Yardımcı da Eski AKP İstanbul Milletvekili aynı zamanda Rizespor yöneticisi ve Fenerbahçe Kongre Üyesi. Eski Devlet Bakanlarından Cavit Çağlar’ın oğlu Mustafa Çağlar da yönetime giren isimler arasında.

Yedek üyelerde ise AKP Diyarbakır milletvekili aday adayı İlyas İleri, AKP İstanbul G.Osmanbaşa ilçe başkanı İsmail Ergüneş ve Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Kamuran Yazıcı gibi isimler bulunuyor.

NİHAT ÖZDEMİR'İN LİSTESİNDE OLANLAR

  • Servet Yardımcı
  • Mehmet Baykan
  • Erdal Bahçıvan
  • Erhan Kamışlı
  • Yılmaz Büyükaydın
  • Ali Düşmez
  • Mustafa Çağlar
  • İsmail Erdem
  • Mustafa Hacıkerimoğlu
  • Nuri Akın
  • Eşref Selim Soydan
  • Hasan Yıldırım Akıncıoğlu
  • Onur Alkın Kalkavan
  • Hamit Altıntop

YEDEK LİSTE: Mete Düren, Ensar Saral, Şahin Kartal, İbrahim Şahinkaya, Kamuran Yazıcı, Mustafa Bozbağ, Fatih Maden, Mehmet Serdar Binnet, İsmail Ergüneş, Yakup Şimşek, Şevki Bostan, İlyas İleri, Cevat Ay, İnanç Erol

Denetleme Kurulu: Asıl üyeler: Mehmet İlker Aycı, Bünyamin Bozgeyik, İbrahim Türkiş, Murat Tanrıverdi, Abdülcahit Şahin

Yedek üyeler: Tuncay Karartı, Ömer Bekir Güder, Ahmet Hilmi Yücesoy, Hasan Er, Mustafa Süreyya Durukan

01 Haziran 2019 TFF Yönetim Kurulu`na seçilen Hamit Altıntop: Yabancı sınırından ziyade eğitim sistemini sorgulamak gerek Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu`na seçilen eski milli futbolcu Hamit Altıntop, Burayı renklendireceğime, hareketlendireceğime, ileriye taşıyacağıma ve iyi bir yönetici olacağıma inanıyorum. dedi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 11:26 | 2 Haziran 2019
İsmail Erdem Mustafa Çağlar nihat özdemir Nuri Akın Türkiye Futbol Federasyonu Yılmaz Büyükaydın
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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