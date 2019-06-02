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Son dakika! Fenerbahçe’de ayrılık! Yıldız isim Instagram’da duyurdu: ‘Buraya kadarmış…’
Fenerbahçe

Son dakika! Fenerbahçe’de ayrılık! Yıldız isim Instagram’da duyurdu: ‘Buraya kadarmış…’

Son dakika! Fenerbahçe'de İspanyol yıldız Roberto Soldado ile yollar ayrıldı. 34 yaşındaki golcü ayrılığı kişisel Instagram hesabından "Fenerbahçe dönemim buraya kadarmış" ifadesiyle başlayan bir veda mesajıyla duyurdu.

2 Haziran 2019 14:37

Spor Toto Süper Lig’i kabus gibi bir sezonun son haftalarında yükselişe geçerek 6. sırada bitirmeyi başaran Fenerbahçe’de bir ayrılık daha yaşandı. Sarı-lacivertliler, Mathieu Valbuena’nın ardından bir başka tecrübeli yıldızı Roberto Soldado’yla da yollarını ayırdı.

Sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki golcü ile yeni mukavele imzalanmazken İspanyol yıldız kişisel sosyal medya hesaplarından ayrılığı “Fenerbahçe dönemim buraya kadarmış” ifadesiyle başlayan bir mesajla duyurdu. Soldado geride kalan sezonda 25 resmi maçta 7 gol attı, 6 asiste imza attı.

Deneyimli golcü 10 Ağustos 2017’de imza attığı Fenerbahçe’de çıktığı toplam 59 resmi maçta 19 gol ve 11 asist kaydetti.

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Thank you!!

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İşte Soldado’nun veda mesajı:

“Fenerbahçe dönemim buraya kadarmış. Bu ailenin içinde olmak benim için muhteşem bir onurdu. Bu kulübün, kesinlikle Türkiye’nin en büyük kulübünün parçası olmuş olmanın büyük gururuyla buradan ayrılıyorum. Gidiyorum ama bu bir elveda değil! Kesinlikle döneceğim, bir kez daha Fenerbahçe formasını giyip tribünden futbolculara destek verecek, onlara tezahüratlar yapacak, bütün taraftarlarla omuz omuza zıplayacağım. Asla unutmayacağım bir tecrübe yaşadım, içinde çok güzel anlar barındıran ama maalesef bazı üzüntülü anlar olan. Ama her zaman sorumluluk alarak, ileri gitmeye çalışarak. Başta başkanımız olmak üzere tüm yöneticilerimize, birlikte çalıştığım tüm antrenörlere teşekkür ederim. Bu kulübün işleyişini tamda olması gerektiği gibi devam etmesini sağlayan tüm çalışanlara teşekkür ederim. Evimden binlerce kilometre uzakta kendimi evimde hissettim. Beni her zaman yüzünüzde bir gülümsemeyle karşılaştınız, en iyisini yapabilmek için destek ve moral verdiğiniz için teşekkür ederim. Ailemle beraber gidiyorum, gözümde yaşlarla ve çok büyük bir üzüntüyle. Dünyanın en güzel şehirlerinden olan İstanbul gibi bir şehirde yaşama fırsatı yakaladım. Türkiye’ye ve tüm insanlarına ayrıca teşekkür ediyorum. Gittiğim her yerde bana ayrı ilgi gösterdiniz, bana bir kralmışım gibi davrandınız. Bu iki yılda hayatım boyunca asla unutmayacağım harika insanlarla tanıştım. Takım arkadaşlarımı da unutmuyorum, mükemmel insanlardan kurulu bir grup, birçok dost. Önümüzdeki yıllar için en iyisini diliyorum. Fenerbahçe’nin geleceğinin çok parlak olacağından şüphem yok. Sizlerin desteğiyle Fenerbahçe hak ettiği yerlere en kısa zamanda dönecektir. Sonsuza kadar Fenerbahçe!”

02 Haziran 2019 Ersun Yanal`ın sezon başı üzüntüsü Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal takımın başına geçtikten sonra yakaladığı ivme ile sarı lacivertliler sezonu 6. sırada bitirirken tecrübeli teknik adamın en büyük üzüntüsü ise sezon başında takımla olamamak. Yanal, Sezon başı takıma gelseydim aynı kadro ile şampiyon bile olabilirdik ifadelerini kullandı İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 15:17 | 2 Haziran 2019
Fenerbahçe Roberto Soldado spor toto süper lig
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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