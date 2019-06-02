Serena Williams’tan tepki çeken hareket! Dominic Thiem’i beklemek istemedi, Fransa Açık’ta ortalık karıştı

Teniste sezonun ikinci Grand Slam’i Fransa Açık’ta peş peşe yaşanan sürprizlerin yanı sıra kort dışında da ilginç olaylar yaşanıyor. Tek kadınlarda vatandaşı Sofia Kenin’e 6-2 ve 7-5’lik setlerle mağlup olan ve 3. turda turnuvaya veda eden 37 yaşındaki Williams, 24. Grand Slam zaferini elde ederek Margaret Court’un tüm zamanlarda en çok Grand Slam kazanan tenisçi rekoruna ortak olma fırsatını da değerlendiremedi.

Sürpriz sonucun ardından basın toplantısı salonuna girmek için Dominic Thiem’in toplantısının sona ermesini beklemesi gereken Serena Williams’ın davranışı ve organizasyonun kararı büyük tepki çekti. Pablo Cuevas’ı eleyip tek erkeklerde adını dördüncü tura yazdıran ATP Dünya Sıralaması’nda dördüncü sıradaki Thiem; Serena Williams’ın beklemek istememesi üzerine basın toplantısının ortasında ana toplantı odasından ikinci toplantı odasına yönlendirildi. Odayı boşalt, Serena geliyor!

İlk olarak değişikliğin sebebini anlamayan ve ikinci odaya geçen Avusturyalı raket, Serena Williams’ın isteği üzerine değişikliğin gerçekleştiğini öğrenince oldukça sinirlendi ve basın toplantısına devam etmedi. Sporseverler ve tenis dünyası Williams’ın bu davranışına yoğun tepki gösterirken ABD’li rakete basın toplantısı sırasında bu konu sorulmadı.

Thiem toplantı odasını terk etmeden önce oldukça sinirlendi ve “Cidden anlamıyorum. Bu nedir yahu? Gerçekten şaka gibi! O geldiği için odayı terk etmek zorunda kaldım yani!” dedi ve toplantıyı sona erdirdi. Elendiği için oldukça üzgün olduğunu ifade eden Williams ise olaya değinmedi ve Wimbledon’a katılacağını açıkladı. Maç eksiği olduğunu ifade eden Williams, bir çim kort turnuvasına ‘wild-card’ ile katılabileceğini söyledi. İpek Soylu`dan Tayland`da şampiyonluk! İpek Soylu`dan Tayland`da düzenlenen ITF 25K turnuvasında tekler şampiyonu oldu ve kariyerinin 11. tekler şampiyonluğuna ulaştı. Milli tenisçi, finalde Çinli rakibini 7-6 ve 6-1`le mağlup ederek şampiyon oldu. İlgili Haberi Oku