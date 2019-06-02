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Portekiz Rallisi’ni Tanak kazandı
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Portekiz Rallisi’ni Tanak kazandı

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Portekiz'de düzenlenen 7. ayağını, Toyota Gazoo takımının Estonyalı pilotu Ott Tanak kazandı.

2 Haziran 2019 17:42

Şampiyonanın 20 etaptan oluşan, 306,97 kilometre uzunluğundaki yedinci mücadelesini, 3 saat 20 dakika 22.8 saniyede tamamlayan Tanak, bu sezon 3, kariyerinin 9. ralli zaferine ulaştı.

Tanak’ın 15.9 saniye gerisindeki Hyundai Shell Mobis sürücüsü Thierry Neuville 2’nci, liderin 57.1 saniye arkasındaki Citroen Total’den Sebastien Ogier ise 3’üncü oldu.  Puanını 142’ye çıkaran son 6 yılın şampiyonu Ogier, pilotlar klasmanında liderliğini sürdürdü. Fransız pilotu, 140 puanla Tanak ve 132 puanla Neuville izledi.

WRC’nin 8. ayağı, 13-16 Haziran tarihlerinde İtalya’da düzenlenecek.

Son güncelleme 17:42 | 2 Haziran 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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