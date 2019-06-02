Neymar tecavüz iddialarını reddetti! Whatsapp görüşmelerini yayınladı…

Brezilya polisine ait kayıtlarda, ismi açıklanmayan bir kadının Fransız ekip Paris Saint-Germain’in Brezilyalı yıldızı Neymar’ı tecavüzle suçladığını ortaya çıkardı. AP ajansının aktardığına göre olay Fransa’nın başkenti Paris’teki bir otelde 15 Mayıs Çarşamba günü yerel saatle 20.20’de meydana geldi, tecavüze uğradığını iddia eden kadın cuma günü Brezilya’da polise şikayette bulundu. Şikayet dilekçesinde, söz konusu kadın ve Neymar’ın Instagram’da bir süre mesajlaştıktan sonra Fransa’da buluştuğu aktarıldı.

Sputnik’te yer alan haberde; Kadının ortaya attığı iddialara göre, Neymar’ın Gallo isimli bir yardımcısı uçak biletlerini alıp otel odasını ayarladı. Neymar da otele sarhoş bir halde gitti. Kadın birbirlerine dokunduklarını ama bir anda Neymar’ın agresifleşip kendisine tecavüz ettiğini anlattı. Şikayet dilekçesinde kadının 2 gün sonra Paris’ten ayrıldığı, sarsılmış bir halde olduğu için de Paris’te polise başvurmadığı belirtildi.

Neymar tecavüz suçlamasını kesin bir dille reddederken yaşananları bir komplo olarak niteledi. Instagram hesabından 7 dakikalık bir video yayınlayan Neymar, 15 Mayıs’tan günler sonra yaptıkları WhatsApp mesajlaşmalarını paylaştı.

Tuzağa düştüğünü ve bu olaydan ders çıkaracağını söyleyen Neymar, “4 duvar arasında bir kadın ve bir erkek arasında bir ilişki yaşandı. Ertesi gün ise aramızda hiçbir şey geçmedi. Umarım polise mesajlaşmaları okur ve neler yaşandığını görür.”

Neymar’ın paylaştığı mesajlardan ilki 11 Mart tarihli ve birtakım erotik fotoğraf ve ifadelerden oluşuyor. Son mesajlaşma tarihi ise tecavüzün gerçekleştiği iddia edilen 15 Mayıs’tan 1 gün sonrasına ait ve tecavüz iddiasına ilişkin herhangi bir ifade yer almıyor. TV Band’e konuşan baba Neymar da Silva Santos da oğlunun söz konusu kadınla rızaya dayalı bir ilişki yaşadığını ama kadının avukatı tarafından şantaja uğradığını anlattı.