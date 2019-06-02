Neymar hakkında şoke eden taciz suçlaması!

Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, Paris’te bir kadına cinsel tacizde bulunmakla suçlanıyor. São Paulo’da yayımlanan bir polis raporuna göre, 27 yaşındaki yıldız futbolcunun cinsel tacizi Paris’teki bir otelde gerçekleştirdiği iddia ediliyor

BBC’de yer alan habere göre, polis tarafından ismi verilmeyen kadın sosyal medya üzerinden Neymar ile iletişime geçti ve buluşmalarını önerdi. Neymar Brezilya’dan Fransa’ya bir uçak bileti aldı ve Hotel Sofitel Paris Arc Du Triomphe’de rezervasyon yaptırdı.

Polis raporlarına göre 15 Mayıs’ta otele geldiğinde, “şarhoş” olduğunu iddia edilen Neymar, gecenin ilerleyen saatlerinden saldırganlaştı ve kadına tacizde bulundu.

Kadının, iki gün sonrasında, Fransız polisine duygusal olarak çok sarsılması ve gerçekleri başka bir ülkede anlatmaktan korktuğu için Fransa’dan ayrılarak Brezilya’ya gittiği dile getirildi.

NEYMAR’IN BABASINDAN AÇIKLAMA

Neymar’ın babası Neymar dos Santos Brezilya'daki Band TV'ye konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Bunun bir tuzak olduğu açık. Neymar’ın mesajlaşmalarını ve bu kızla olan görüşmelerini göstermezsek olay daha da büyüyecek. Konunun kamuoyu nezdinde açıklığa kavuşturulması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Copa America’da mücadele etmek üzere Brezilyalı milli takımı ile birlikte kampta olan Neymar’ın kaptanlık görevi geçtiğimiz günlerde Daniel Alves’e verilmişti.

PSG formasıyla çıktığı maçlarda son aylarda disiplin sorunu yaşayan Neymar, takımının Fransa Kupası final maçını kaybetmesinin ardından bir taraftara yumruk atması ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Manchester United’a elenmesinin ardından hakeme hakaret içerikli yorumlarda bulunması gerekçeleriyle toplam 6 maç men cezası almıştı.

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