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Mohammed Salah: ‘Bu düzeyde bir Mısırlı olabilmek için çok fedakarlık ettim’
Şampiyonlar Ligi

Mohammed Salah: ‘Bu düzeyde bir Mısırlı olabilmek için çok fedakarlık ettim’

Liverpool'un yıldız futbolcusu Mohammed Salah, Şampiyonlar Ligi finalinin ardından konuştu ve sevincini paylaştı

2 Haziran 2019 11:19

Liverpool’un Mısırlı futbolcusu Mohammed Salah, Tottenham’ı 2-0 yendikleri Şampiyonlar Ligi finalinin ardından açıklamalarda bulundu.

Maçın ilk dakikalarında penaltıdan gol kaydeden Salah, “Kariyerim için, bir köyden Kahire’ye gitmek ve bu düzeyde bir Mısırlı olabilmek için çok fedakarlık ettim. Benim için inanılmaz bir şey.” dedi.

Salah, karşılaşmanın ardından yayıncı televizyonlara yaptığı açıklamada, başarının bireysel başarılara değil tüm takıma ait olduğunu vurguladı.

“Şimdi herkes mutlu. Üst üste ikinci finali oynadığıma ve bu maçta 90 dakika oynadığıma sevindim.” diyen Salah, “Bugün herkes elinden geleni yaptı. Bugün için mükemmel bireysel performans yoktu, tüm takım inanılmazdı.” şeklinde konuştu.

Karşılaşmanın 2. dakikasında kendisinin attığı penaltı golüyle ilgili pozisyonu da değerlendiren Salah, gelecek sezon İngiliz liginde VAR uygulamasına geçilecek olmasına atıfta bulunarak, “VAR’ı gelecek sezon göreceğiz ama ben şimdiden beğendim.” açıklamasında bulundu.

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Son güncelleme 11:19 | 2 Haziran 2019
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