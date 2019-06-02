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Milli Takım Şenol Güneş ile seriye bağladı!
Milli Takımlar

Milli Takım Şenol Güneş ile seriye bağladı!

A Milli Futbol Takımı, Şenol Güneş ile 2. hazırlık maçında Özbekistan ile karşı karşıya geldi. Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan mücadeleyi A Milli Takımımız 2-0'lık skorla kazandı ve kritik maçlar öncesinde moral depoladı.

2 Haziran 2019 23:32

A Milli Takımımızın gollerini 17. ve 57. dakikalarında Lille forması giyen sağ bek Mehmet Zeki Çelik kaydetti. İrfan Can Kahveci, 90. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviremedi. Milliler böylece 2019’daki 4. resmi maçından da galibiyetle ayrıldı.

Türkiye, EURO2020 elemelerinde 8 Haziran’da Fransa’yı konuk edecekken, 11 Haziran’da ise İzlanda deplasmanına konuk olacak.

ŞENOL GÜNEŞ’TEN 10 DEĞİŞİKLİK

Özbekistan ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımı, Yunanistan ile yapılan mücadeleye göre 10 değişiklikle sahada yer aldı. Alanya’da Bahçeşehir Okulları Stadı’ndaki karşılaşmada A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Yunanistan’la 30 Mayıs’ta yapılan hazırlık maçının ilk 11’inde yer alan futbolculardan sadece Çağlar Söyüncü’yü Özbekistan karşısında 11’de görevlendirdi.

Tecrübeli teknik adam, Özbekistan karşısında ilk 11’i Sinan Bolat, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Emre Taşdemir, Dorukhan Toköz, Efecan Karaca, Oğuzhan Özyakup, İrfan Can Kahveci, Yunus Mallı ve Enes Ünal’dan oluşturdu.

Milli takımda Uğurcan Çakır, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu kadroda yer almadı. Ay-yıldızlı ekipte Oğuzhan Özyakup sahaya takım kaptanı olarak çıktı. 02 Haziran 2019 MAÇ SONUCU | Türkiye Özbekistan 2-0 A Milli Futbol Takımımız Alanya`da oynanan ikinci hazırlık karşılaşmasında Özbekistan`ı 2-0 mağlup etti. Milliler 8 Haziran`da Konya`da oynanacak kritik Fransa maçı öncesi moral topladı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:32 | 2 Haziran 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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