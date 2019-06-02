Jurgen Klopp’tan Şampiyonlar Ligi finali sonrası İstanbul mesajı!

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Tottenham’ı 2-0 yenerek kupayı kazanan Liverpool’un Alman teknik direktörü Jürgen Klopp, “zor bir sezon geçirip, inanılmaz bir başarı elde ettiklerini” söyledi.

Kloop maçın ardından yayıncı televizyonlara verdiği demeçte, kupayı Liverpool taraftarlarına ve ailesine atadı.

Soyunma odasında tüm futbolcuların sevinçten ağladığını söyleyen Alman teknik direktör, “Bu inanılmaz bir şey. Çok yoğun bir sezon geçirdik ama kazandık.” şeklinde konuştu.

Avrupa kupaları kariyerinde bundan önceki final maçlarını kaybettiğini hatırlatan Klopp, şu ifadeleri kullandı:

“Samimi olmak gerekirse, 7 finalde oldum ve hepsini kaybettim. Bu sürede taraftarlar benden daha fazla acı çekti. Şimdi kazandığımız için bu çocuklar ve ailem adına çok mutluyum. Onlar benim için üzüldüler ve herkesten fazla bu kupaya layık oldular.”

Avrupa Süper Kupası’nda 14 Ağustos’ta İstanbul’da Chelsea’ya karşı oynayacakları maçla ilgili olarak, “İstanbul, Liverpool’a uğurlu gelmişti. 2005’te geriden gelerek Milan’a karşı kazanmıştı. İstanbul, Liverpool için güzel bir şehir. Siz ne düşünüyorusunuz?” sorusuna ise Klopp, “UEFA’ya bizleri İstanbul’da beklemesini önceden söylemiştim. Hikayemizi devam ettirmeliyiz. Ama İstanbul’un başarısını tekrarlamak çok iddialı olur.” cevabını verdi.

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