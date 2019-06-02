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Şampiyonlar Ligi finali sonrası babasına sarılan Jordan Henderson’ın zor anları
Şampiyonlar Ligi

Şampiyonlar Ligi finali sonrası babasına sarılan Jordan Henderson’ın zor anları

Liverpool'un kaptanı Jordan Henderson, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu sonrası sevincini tribündeki babasıyla paylaştı. Henderson ile gırtlak kanseri tedavisi gören babasının buluşması görenlere duygusal anlar yaşattı.

2 Haziran 2019 12:54

Şampiyonlar Ligi finalinde Tottenham’ı 2-0 yenerek kupayı 6. kez kazanan Liverpool’da büyük sevinç yaşanırken kaptan Jordan Henderson ile babası arasında yaşanan duygusal anlar maç sonuna damga vurdu.

İngiliz devi Mohammed Salah ve Divock Origi’nin golleriyle karşılaşmayı 2-0 galibiyetle tamamlarken maç sonunda büyük sevinç yaşandı. Liverpool’un tecrübeli kaptanı Jordan Henderson ise soluğu tribündeki babasının yanında aldı.

2013 yılında gırtlak kanseri teşhisi konan babasına sarılan Henderson gözyaşlarına hakim olamazken ikilinin buluşma anları tribündeki taraftarlar tarafından kaydedildi.

Tedavi gördüğü sırada oğlunun kendisini görmemesini isteyen baba Henderson da gözyaşlarına boğuldu.

Geçtiğimiz yıl babasının rahatsızlığı ile ilgili konuşan tecrübeli futbolcu, “Babamı hastalığı sırasında çok fazla göremedim. Bunu istemedi. Brendan Rodgers bana istediğim zaman eve gidip onu görebileceğimi söyledi. Ben de ilk tedavisinden önce yanına gittim. Birkaç hafta sonra yine gitmek istediğimde buna izin vermedi. Kötü durumda olduğunu biliyordum. Zaman ilerledikçe bu savaşı kazanmaya başladık” ifadelerini kullanmıştı.

Baba Brian Henderson ise maç sonrası verdiği röportajda “10 yaşındayken onu Şampiyonlar Ligi finaline götürdüğümde müziği duyduğunda ‘Baba, bir gün ben de orada oynayacağım’ demişti. Bunun bir kere değil iki kez yaptı ve sonunda kazandı. Onunla gurur duyuyorum. Eğer o kupayı bugün almasaydı, kötü bir yaz geçireceğini düşünüyorum. Ama şimdi çocuklarla harika bir yaz geçirecek” dedi.

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Son güncelleme 13:02 | 2 Haziran 2019
jordan henderson liverpool Tottenham
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