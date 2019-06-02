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İtalya’da zafer Danilo Petrucci’nin
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İtalya’da zafer Danilo Petrucci’nin

MotoGP'de sezonun 6. ayağı İtalya Grand Prix'sini kazanan Mission Winnow Ducati takımından Danilo Petrucci, kariyerinin ilk birinciliğine ulaştı.

2 Haziran 2019 17:46

MotoGP Dünya Şampiyonası’nın 6. yarışı İtalya Grand Prix’sini, Mission Winnow Ducati takımının İtalyan pilotu Danilo Petrucci kazandı.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP’de sezonun altıncı ayağı, Floransa kentindeki 5,2 kilometrelik Mugello Pisti’nde 23 tur üzerinden yapıldı. Seyircisi önünde yarışan Danilo Petrucci, 3. cepten başladığı mücadeleyi kazanarak kariyerinin ilk MotoGP zaferine ulaştı.

Bitiş çizgisini liderden 0.04 saniye sonra geçen Repsol Honda sürücüsü Marc Marquez 2’nci, Petrucci’nin 0.3 saniye gerisindeki takım arkadaşı Andrea Dovizioso ise 3’üncü oldu. Puanını 115’e yükselten son 3 yılın şampiyonu Marquez, pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü.

Sezonun 7. yarışı Katalonya Grand Prix’si, 16 Haziran’da koşulacak.

Pilotlar klasmanı

1. Marc Marquez (İspanya): 115 puan

2. Andrea Dovizioso (İtalya): 103

3. Alex Rins (İspanya): 88

4. Danilo Petrucci (İtalya): 82

5. Valentino Rossi (İtalya): 72 31 Mayıs 2019 Türkiye'nin en iyi drift pilotları İzmit'te buluşacak Türkiye'nin en iyi drift pilotları, Red Bull Car Park Drift'te tozu dumana katacak. Birbirinden hızlı 20 yarışçı, güçlü otomobilleri ile hem bol dumanlı zirve mücadelesi verecek hem de izleyenlere keyifli anlar yaşatacak. Büyük heyecana sahne olacak yarışın Türkiye Finali, 30 Haziran Pazar günü İzmit Körfez Pisti'nde gerçekleştirilecek. Aksiyon tutkunu olan herkesin takip edebileceği etkinliğin sonunda Türkiye şampiyonu olacak yarışçı, 1 Eylül`de İstanbul'da düzenlenecek Red Bull Car Park Drift Dünya Finali`nde ülkemizi temsil edecek. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 17:46 | 2 Haziran 2019
Danilo Petrucci motogp
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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