İpek Soylu’dan Tayland’da şampiyonluk!

Milli tenisçi İpek Soylu, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından Tayland’da düzenlenen turnuvada şampiyon oldu ve kariyerinin 11. tekler şampiyonluğuna ulaştı. Tayland’ın Nonthaburi kentinde düzenlenen toplam 25 bin dolar ödüllü sert kort turnuvasının tekler finalinde İpek Soylu, Çinli Yue Yuan ile karşı karşıya geldi. İpek Soylu, rakibini 7-6 ve 6-1’lik setlerle devirerek teklerde şampiyonluğa ulaştı.

Zaferini kişisel Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan İpek Soylu şu ifadeleri kullandı:

“Bu sezona başlarken yepyeni bir sayfa açmıştık. Yeni bir ekip, yeni hedefler ve yeni heyecanlar. Adım adım gideceğimiz bir yol belirleyip tüm planlamamızı ona göre yapmıştık. İyi günlerimiz kadar kötülerinin de olacağını biliyorduk. Ama bu sefer bir şeye kesin olarak karar vermiştik; ne olursa olsun, hedeflerimizden dönmeyecektik. Kazanmak çok güzel bir duygu. Mesaj atıp tebrik eden herkese çok teşekkür ediyorum. Bu duyguyu uzun süreye yaymak için çalışmaya, daha çok çalışmaya devam edeceğim. Daha gidecek çok yolumuz var… #WeStayLockedin”