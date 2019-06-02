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İpek Soylu’dan Tayland’da şampiyonluk!
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İpek Soylu’dan Tayland’da şampiyonluk!

İpek Soylu'dan Tayland'da düzenlenen ITF 25K turnuvasında tekler şampiyonu oldu ve kariyerinin 11. tekler şampiyonluğuna ulaştı. Milli tenisçi, finalde Çinli rakibini 7-6 ve 6-1'le mağlup ederek şampiyon oldu.

2 Haziran 2019 11:25

Milli tenisçi İpek Soylu, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından Tayland’da düzenlenen turnuvada şampiyon oldu ve kariyerinin 11. tekler şampiyonluğuna ulaştı. Tayland’ın Nonthaburi kentinde düzenlenen toplam 25 bin dolar ödüllü sert kort turnuvasının tekler finalinde İpek Soylu, Çinli Yue Yuan ile karşı karşıya geldi. İpek Soylu, rakibini 7-6 ve 6-1’lik setlerle devirerek teklerde şampiyonluğa ulaştı.

Zaferini kişisel Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan İpek Soylu şu ifadeleri kullandı:

“Bu sezona başlarken yepyeni bir sayfa açmıştık. Yeni bir ekip, yeni hedefler ve yeni heyecanlar. Adım adım gideceğimiz bir yol belirleyip tüm planlamamızı ona göre yapmıştık. İyi günlerimiz kadar kötülerinin de olacağını biliyorduk. Ama bu sefer bir şeye kesin olarak karar vermiştik; ne olursa olsun, hedeflerimizden dönmeyecektik. Kazanmak çok güzel bir duygu. Mesaj atıp tebrik eden herkese çok teşekkür ediyorum. Bu duyguyu uzun süreye yaymak için çalışmaya, daha çok çalışmaya devam edeceğim. Daha gidecek çok yolumuz var… #WeStayLockedin”

Son güncelleme 11:25 | 2 Haziran 2019
İpek Soylu
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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