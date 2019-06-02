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Hector Cuper: Türkiye en iyi 30 takımdan biri
Milli Takımlar

Hector Cuper: Türkiye en iyi 30 takımdan biri

Alanya'da oynanan hazırlık karşısında A Milli Takım'ın 2-0 mağlup ettiği Özbekistan'da Teknik Direktör Hector Cuper maç sonu açıklamalarda bulundu.

2 Haziran 2019 23:42

Hazırlık maçında A Milli Takım’a 2-0 mağlup olan Özbekistan’da teknik direktör Hector Cuper maçın ardından açıklamalar yaptı.

“SKORDAN MEMNUN DEĞİLİM”

A Milli Takım’ın gücüne vurgu yapan Hector Cuper, “Ne kadar hazırlık maçı olsa da istediklerimizi sahaya yansıtmak açısından çok önemli. Skordan memnun değilim ama Türkiye, dünyanın en iyi 30 takımından biri” şeklinde konuştu.

“İYİ İŞLER YAPTIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM”

Hector Cuper sözlerini, “Kendi açımızdan iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Bu seviyede yapabileceklerimizi göstermek istedik. Bir yerden sonra zorlandık. Sonuçta ne kadar önemli bir takıma karşı oynadığımızın bilincindeydik.” ifadeleriyle tamamladı

Son güncelleme 23:42 | 2 Haziran 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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