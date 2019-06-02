Hector Cuper: Türkiye en iyi 30 takımdan biri

Hazırlık maçında A Milli Takım’a 2-0 mağlup olan Özbekistan’da teknik direktör Hector Cuper maçın ardından açıklamalar yaptı.

“SKORDAN MEMNUN DEĞİLİM”

A Milli Takım’ın gücüne vurgu yapan Hector Cuper, “Ne kadar hazırlık maçı olsa da istediklerimizi sahaya yansıtmak açısından çok önemli. Skordan memnun değilim ama Türkiye, dünyanın en iyi 30 takımından biri” şeklinde konuştu.

“İYİ İŞLER YAPTIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM”

Hector Cuper sözlerini, “Kendi açımızdan iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Bu seviyede yapabileceklerimizi göstermek istedik. Bir yerden sonra zorlandık. Sonuçta ne kadar önemli bir takıma karşı oynadığımızın bilincindeydik.” ifadeleriyle tamamladı